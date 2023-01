Algun siman pasa hunto cu mi colega Hendrik Tevreden nos a duna nos opinion y a vocifera nos ponencia riba e ley di matrimonio homosexual. Mirando cu varios cabesante di diferente scolnan a dicidi riba nan mes sin consulta DPS ni gobierno, di core cumpra un curriculum cu ta inclui material homosexual pa condiciona y influencia muchanan chikito di scol basico. Esaki tambe a sucede sin consentimiento di mayornan cu a lanta hopi disgusto y rabiamento den mayornan cu mesora a sali protesta pa e acto inacceptabel aki. Riba dje, e actonan aki a wordo cometi pa cabesantenan homosexual, cu kier pusha e ideologia di genero aki riba nos muchanan sin permiso di mayornan. Ademas, e mesun scolnan aki a organisa e Cashi Magico, cual ta promove homosexualidad fuertemente bao nos muchanan chikito y vulnerabel, pa asina nan por sigui e ehempel di ideologia di genero. Tur esaki a sucede tras di lomba di mayornan pa asina purba sconde nan agenda ilegitimo.

Esaki ta algo cu hamas mi lo acepta y tolera. Scolnan no ta lugarnan cu mester promove ideologia. Mescos cu no ta promove religion, tampoco ta promove ideologia di genero. Kiermen, ora a introduci e curiculum scondi aki, a haci’e intencionalmente cu un agenda propio, y no poniendo e interes di e muchanan ni mayornan prome. Muchanan mester keda mucha y duna nan tempo y espacio pa desaroya di un forma natural y ora nan ta grandi suficiente, nan mes lo busca nan propio caminda. Ta pe motibo aki mi ta para contra e ley di matrimonio homosexual, pasobra e ley aki lo pusha pa despues introduci material homosexual den nos scolnan basico. Nos muchanan den scol basico no tin tino ainda pa e cosnan aki. Laga mucha ta mucha!

Awor a sucede cu pasobra mi a vocifera y expone tur esaki, tanto ami cu mi colega Hendrik Tevreden a word menasa pa caba cu nos bida! Un menasa serio cu ta expresa cu no solamente a expresa di kier haci daño contra nos bida, pero cu alaves a descrimina nos color, rasa y origen. Un menasa baho, cobarde y anonimo cu kier intimida y silencia nos bos. Desde akinan mi kier bisa cu nos no lo hala ni un milimeter atras di nos postura y conviccionan. Nos lo sigui sali na vanguardia di nos muchanan y protegenan. Nos lo sigui vocifera cu matrimonio ta entre un homber y hende muher, un diseño cual ta sigura e continuacion di e famia tradicional cual ta e nucleo y forsa di nos sociedad. Mi ta condena e acto baho aki, y ta marke como algo inacceptabel y intolerabel. Sigur esaki no tin espacio riba nos dushi pais Aruba. Discriminando mi origen, rasa, creencia y menasa cu violencia contra mi postura democratico hamas por wordo acepta. E menasa aki a bin obviamente di simpatisantenan of un miembro di LGBTQ+.

Ta pa e motibo aki tambe nos ta den e proceso pa entrega un denuncia oficial cu tur e pruebanan cu nos tin di e menasa aki na recherche manera nos a formalisa nos declaracionan. Hamas nos por permiti niun hende silencia nos. Nos bosnan lo sigui resona cu forsa na fabor di nos dushi pais y pa protege e inocencia, siguridad y bienestar di nos muchanan aki na Aruba!

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!