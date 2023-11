Na Den Haag, e mayoria di miembronan di Eerste Kamer kier pa Aruba bin na remarke pa un interes faborabel pa e fiansa di COVID di Afl. 915.5 miyon. Por lo menos cinco fraccion ta contra e decision di Secretario di Estado Van Huffelen, pa cobra Aruba 6.9% di strafrente, pasobra Aruba no kier acepta e RAft. Miembronan di Eerste ta di acuerdo cu e “medida di castigo” aki ta inadecua, mirando e lazonan cu ta uni nos den e Reino Hulandes.

Preguntanan di Eerste Kamer na Secretario di Estado

E critica di miembronan di Eerste Kamer Hulandes ta haya continuacion a traves di preguntanan lansa pa van Huffelen cu awor mester contesta esakinan. Partidonan manera PvdD, Groenlinks/PvdA, BBB, Volt y tambe OPNL kier pa e normanan cu Hulanda ta desea pa wak, pa esakinan wordo poni den un Landsverordening y cu e interes por subi si e Parlamento kier haci cambio riba e ley aki. E fraccionan cu ta di acuerdo tin 36 asiento cu ta e mayoria den Eerste Kamer. Probablemente CDA, D66 y ChristenUnie por bay di acuerdo cu e proposicion aki tambe.

Lobby di nos Minister President Evelyn Wever-Croes den Eerste Kamer

E tempo cu nos minister president Evelyn Wever-Croes a pasa na Hulanda a duna su fruta. Awor Eerste Kamer ta oponiendo e proceder y intencion di gobierno Hulandes. Eerste Kamer a compronde e argumento y esfuersonan di nos gobierno pa yega na un acuerdo for di hopi tempo caba. Pa basta tempo gobierno di Aruba a discuti cu gobierno Hulandes den ki forma e bachi, e normanan y cual normanan mester bay den e acuerdo. Mientras cu oponentenan local ta visibelmente pro-RAft pa oportunismo politico, awe nos por wak cu no ta un profesor y dos politiconan di Eerste Kamer so a wak e inhusticia di gobierno Hulandes contra e pueblo di Aruba. Awor e ta fraccionan completo y e mayoria di Eerste Kamer cu ta wak y finalmente compronde esaki. Awe Hulandesnan di Eerste Kamer ta na fabor pa exigi gobierno Hulandes baha e strafrente pa Aruba y duna nos pais e 3.4% anto den un landsverordening y no den un Rijkswet!

Oposicion pro RAft bringando contra Aruba su interesnan

Aunke nada no ta estableci den piedra ainda, mester remarca e oposicion y decision di Eerste Kamer como uno historico. Hulandesnan di Eerste Kamer por a identifica e inhusticia grandi di gobierno Hulandes cu kier impone un strafrente riba Aruba basa riba exigencianan inhusto. Ni oposicion den desesperacion di Miguel Mansur, Marisol Lopez-Tromp, Gerlien Croes y Rycond Santos dos Nascimiento a lucha pa Aruba su derechonan di e forma aki!! Nan tur a exigi e RAft wordo acepta manera cu e ta, acceptando un Rijkswet y tur norma inhusto pa Aruba den dje. Unda nan patriotismo y solidaridad cu pueblo Arubano a keda? Unda nan lucha pa bienestar di Aruba a keda?

Un biaha mas, nos Minister President a sali cu fe y curashi pa Hulanda pa lucha pa e honor y derechonan di nos pais y a logra convence miembronan di Eerste Kamer cu nos lucha contra inhustia y inflexibilidad di gobierno di Hulanda ta grandi. Evelyn Wever-Croes ta keda demostra liderazgo dilanti tur crisis. E crisis di Horcan Mike Eman su desastre y megadebe financiero, e crisis di COVID-19 y awor e crisis di RAft y strafrente! Aruba, esaki ta nos lider y Minister President, Evelyn Wever-Croes!

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!