Despues cu e reunion publico riba e Ley di Tofanelli a pasa nos por a wak tanto sr. Mike de Meza y Ryçond Santos do Nascimento sali papia na medionan di comunicacion. Riba dialuna e mesun siman cu a trata e ley, Gerlien Croes a sali bisa cu su partido mester cambio paden, pafo y rond di dje. El a haci esaki den un rueda pafor di Cas di Partido AVP. Ryçond a bisa durante un entrevista cu fraccion AVP a strategia riba dialuna y lo sali papia riba e caso di vrijwaring. Durante e reunion publico Ryçond y Gerlien a acusa coalicion di ta keto riba e caso di vrijwaring y pakico esaki no a wordo persigui. Sinembargo sr. de Meza a sali contradeci nan completamente y a bisa cu loke su coleganan nobo ta bisando no ta berdad. Eynan e problema a start y e division den partido a cuminsa. Esaki ta un analisis di e sucedido;

FRACCION DI AVP SU STRATEGIA. AVP lo sali acusa gobierno y fraccionan den coalicion cu nan no ta papia di e caso di vrijwaring contra sr. Eddie Briesen. Remarcabel tabata cu fraccion di AVP no tabata tin ni e vonnis di 22 November 2016 riba e caso di Hof den Caso Tofanelli cu ta obtenibel online, ni otro documentonan di e caso. Basa riba kico nan a sali papia?

FRACCION AVP SIN DOCUMENTO DI E CASO, sin evidencia, a djis pa trata na score politicamente completamente basa riba mentira. Esaki nos ta yama politricks, triki sushi den politica.

RYÇOND NOS SEMPER TA BISA:“No kere niun politico, busca documento pa lesa, verifica, educa bo mes cu evidencia”. Unda boso evidencia tabata di e ponencia y acusacionan den e caso di vrijwaring? Pa despues bo acusa cu ta sconde documento, cu no kier duna oposicion nada, confirmando cu niun di nan tabata tin documento di e caso! Nos fraccion si a baY busca y a haya esakinan. Considerando cu e caso tabata 14 aña bieu, nos mester a traha duro pa haya y papia basa riba documentonan veridico.

MIKE DE MEZA A CONTRADECI NAN FEROSMENTE. Mike de Meza a splica bon cla: “Ami a dicidi pa no baY cassatie contra Tofanelli, Ami a sinta cu Tofanelli na mesa pa e areglo di pago, ami a consulta huridicamente y a dicidi pa termina e caso di vrijwaring contra sr. Eddie Briesen”. Awo e pregunta mes ta bin: Pakico Mike lo gaña riba esaki? Pakico Mike lo tira su dos coleganan bao bus pa un mentira cu por a trece division y kiebro den partido? Pakico e lo bay colga su mes boluntariamente? Kizas pasobra e ta papiando e berdad? Kizas pasobra e tabata e minister encarga cu henter e asuntonan aki y tabata sa miho? Ken ta esun cu tin e experiencia y conocimento di e caso aki, no ta Mike de Meza? Dicon no a comparti e informacion aki cu e hala nobo?

DICON RYÇOND NO TA PIDI DISCULPA DI HENTER E HALA BIEU? Tur tabata conoce e trayecto di e caso aki. Nan tabata den ministerraad! Dicon nan no a bisa nada den reunion di strategia di fraccion? Dicon nan no a papia den e reunion publico? Nan kier a siña e hala nobo un les?

RYÇOND TA BISA CU MIKE DE MEZA A GAÑA PUEBLO. Pero e no ta bisa kico Mike a gaña pueblo! Kico el a gaña pueblo segun bo, Ryçond? Bisando e berdad el a kibra bo credibilidad y awor bo kier gaña cu Mike a gaña pueblo? Unda bo pruebanan ta? Te n’e dia djawe bo no a presenta nada, palabra so.

MIKE A EXPONE RYÇOND Y GERLIEN cu boso ta dispuesto pa uza un strategia sin substancia, sin prueba, sin documentonan veridico, y sin conoce e proceso di e caso aki adecuadamente. Kico esaki ta bisa di boso credibilidad y seriedad? Esaki ta e politica nobo di e hala nobo? Ta zonami mas bien un politica comun bastante bieu y caduca cu nunca lo bay cambia nada.

