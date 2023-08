Den un articulo reciente y facebook post colega Gerlien Croes ta presenta un panorama incompleto di loke e rapport di Raad van Advies ta duna riba e ley di Suppletoire Begroting. Gerlien ta hunga un strategia diseña pa hunga cu e mente di pueblo intencionalmente pa atrobe crea division y disgusto. Pesey, un biaha mas hunto cu e articulo aki lo mi provee informacion y documentonan pa pueblo por mira cu loke mi ta presenta ta corecto y confiabel. Mi ta lamenta profundamente cu keto bay Gerlien Croes ta hunga e mesun strategia berde y corupto di cua “supuestamente” e la huy. Un politica cu supuestamente e la condena den su esencia y awor ta persisti pa keda usa den su strategia como Parlamentario “independiente.” Mi ta bay presenta Gerlien su argumentonan y despues añadi kico e NO kier pa pueblo sa. E ta evidente awor cu e la “desprende” di su plataforma politico berde e ta en busca di votadonan cualnan e kier conkista ‘cueste lo que cueste’!

Placa cu gobierno ta ricibiendo extra: “Meevallers”

(1) Raad van Advies (RvA): Gobierno a ricibi 3 miyon extra di dividend belasting (Punto 2.3 pag.6 RvA).

(2) ATA lo a paga gobierno fl.12.8 miyon extra cu presupuesta (Punto 2.6 pag.7 RvA).

(3)-Banco Central di Aruba a genera fl.1 miyon extra pa pais Aruba (Nader Rapport pag.5 Gerlien no a lesa esaki. Ta RvA so e ta lesa). Ta straña mi cu Gerlien ta bisa cu tin un “overschot” di 15.8 miyon, mi ta imagina e ta conta e 12.8 miyon di ATA y 3 miyon di dividend belasting so. E mester ta 16.8 miyon florin.

Gerlien no kier pa bo sa cua “Tegenvallers” tin

(1) RvA riba pagina 6, punto 2.3 ta menciona cu pa via cu BBO na frontera a conoce un retraso, mester ahusta e suma cu lo bay ricibi pa menos. Esaki kiermen, cu lo tin miyones di diferencia den entrada.

(2) RvA tambe ta menciona cu cobransa di loonsubsidie presupuesta pa 53.5 miyon florin a baha bay te na mas o menos 20.4 miyon florin. Esaki ta 33.1miyon florin menos! (Nader rapport pag.4 punto 2.5, RvA p.6)

(3) BBO na frontera ta wordo introduci na Augustus enbes di Juni. Lo tin miyones di florin menos den caha pa gobierno.

(4) Presupuesto 2024 ta mustra cu interes di debenan lo subi di 250 miyon florin (2023) pa 281 miyon florin (2024). Esaki ta un aumento di 31 miyon florin! Tegenvallers ta cay awor riba 33.1 miyon + 31 miyon= 64.1 miyon menos. Kiermen, di cua ‘overschot’ Gerlien ta papiando? Esaki ta sin conta cu e suma di entrada di BBO na frontera lo baha miyones. Di e forma aki Gerlien kier gaña pueblo pa asina sigui e mesun strategia cu AVP; dividi pueblo pa gana voto. Pero gana voto basa riba mentira atrobe Gerlien? Ta parce cu Gerlien tampoco sa traha cu “rekensom” y no por conta cu 16.8 miyon – 64.1 miyon = 48.3 miyon florin den cora. Hasta si nos laga e interes di debe afo ainda gobierno lo ta na 17.3 miyon florin den cora! Pesey tambe Gobierno a usa e

“meevallers” di 16.8 miyon pa paga e “tegenvallers.” No ta pornada a subi BBO 1% y a introduci BBO na frontera. Si bo lider Horcan Mike Eman no a pasa riba Aruba pa 8 aña y abo no a sinta bati man pe, awe nos no ta akinan!

CAft ta elogia Gobierno riba su maneho di finansa publico

Adicionalmente Gerlien ta demostra falta di experencia, conocemento y ta intencionalmente selectivo ki informacion e ta usa basta e por supuestamente “demostra” con malo gobierno ta maneha finansa publico. Ora cu ta bay analisa e rapport di CAft di 28 di april 2023, cu e no kier ni mishi, por mira con CAf ta elogia maneho di Gobierno riba e finansa publico di Aruba. Gerlien, por fabor lesa e Nader Rapport di Suppletoire Begroting tambe hunto cu tur e otro documentonan, pasobra esaki ta duna claridad amplio unda abo kier trece confusion.

Gerlien ta critica “surplus”

Gerlien ta critica e 8.1 miyon florin di surplus di AZV. Gerlien ta critica 1% surplus di presupuesto cu ta mas o menos 63 miyon florin pa paga debe pa nos pais por progresa. Gerlien no gusta wak surplus, e ta custumbra cu deficit, megadebe y mal maneho Emanista. Esey ta loke abo a permiti y bati man pe. Awor nos tin un Gobierno disciplina cu ta cumpliendo cu CAft. Gañamento ta e politica nobo cu bo a promete? Esey nos ta yama Diseña mentira, Vocifera calumnia y Lidera style di Old Boys! Bo diseño, forma di vocifera y style di lidera ta demostra cu ainda bo ta brasa duro e politica di Emanismo corupto!