Aña 2022 sigur te aworaki a wordo marca di ta un aña den cual gobierno a enfrenta masha hopi reto mes. Apesar di esaki, gobierno a cuminsa publica diferente noticianan y desaroyonan positivo cu ta demostrando cu poco poco Aruba ta recuperando di e pandemia y ta stabilisando su mes atrobe. E noticianan aki ta creando speransa, paz y trankilidad atrobe den nos comunidad, cu ta mirando con e progreso stabiel aki ta desaroyando su mes den diferente forma. Nos hotelnan ta bastante yen y tursimo ta creciendo tur luna den forma record. Pa conscientisa pueblo riba e puntonan di progreso stabiel di nos pais mi ta menciona algun akinan;

For di April 2022, tur luna nos turismo tabata tin cifranan di recuperacion mas halto cu 2019, cu tabata e aña record di nos turismo. E recuperacion di mayoria luna tabata entre 103%-105%!

Banco Central di Aruba a publica den Augustus 2022 cu nos economia a crece cu 16.2% den e prome kwartaal di 2022.

Aumento di 3% pa pensionadonan cu e posibilidad di aumenta esaki pa December 2022. E prome biaha cu Gabinete Wever-Croes a aumenta pensioen tabata na 2019 cu 4.2%. Total pensioen a subi 7.2% den apenas 5 aña.

Desempleo a baha drasticamente y tin hopi empleonan disponibel atrobe den tur sectornan.

Loonbelasting a baha desde 2021 pa yuda e poder di compra di nos ciudadanonan.

Gobierno a logra baha e deficit di 2022 di 227 miyon pa 148 miyon cu e posibilidad di por baha esaki mas si e economia sigui crece.

Gobierno a entrega presupuesto 2023 pa prome biaha na tempo despues di 15 aña. Ademas gobierno a logra di baha e deficit di 1028 miyon florin pa 25 miyon den tres aña di tempo! (2019-2022)

A kita Eigen Bijdrage cu tabata exigencia di CAFT cu lo a costa cartera di pueblo, y a introduci un idea inovativo den su lugar cu ta produci e finanzas cu eigen bijdrage mester a genera.

A aloca 600mil florin pa yuda kita adictonan ambulante for di caya, duna nan cuido y tratamiento.

400mil florin pa proyectonan di innovacion pa scolnan. Tur scol por inscribi pa e EDUTECH FUND.

A cumpli cu e pagamento bek di 5% na ambtenaarnan.

Brandweer a haya inversion grandi pa trucknan y ekiponan nobo.

Stichting FMAA y SPD a haya inversion y lo traha hunto den un edificio como stichting HUNTO.

Gobierno combatiendo abuso sexual di mucha a introduci e programa pa muchanan di “Mi Mes Un Heroe.”

Esakinan ta algun di e logronan di e Gabinete Wever Croes-II. Ora cu cosnan no ta bay na ordo, sigur como parlamentario lo mi cuestiona y lo critica esakinan. Sinembargo tambe ora cu cosnan ta wordo haci bon mester duna credito na gobierno pa su trabaonan excelente cu ta trece stabilidad y progreso pa pueblo.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!