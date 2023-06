Riba 19 di December 2022 premier Rutte di Hulanda a pidi excusa na paisnan den Reino pa e “pasado di sclabitud.” Den su discurso e premier a vocifera cu su pidimento di excusa tabata e prome stap, pero cu ainda mester defini kico exactamente lo sigui despues di e “komma.” Mientras tanto Hulanda ta trahando hunto cu e paisnan riba un plan pa conscientisa pueblo di e paisnan den Reino riba nos pasado di sclabitud. Parti di e plan aki ta pa produci data, organisa exposicionnan, bin cu un museo di arte (na Corsou), y e posibilidad cu “sclabitud di Pasado” por wordo incorpora den e curriculum di nos scolnan pa siña nos muchanan por wordo educa riba e topico.

Plan di “Sclabitud di Pasado” Defini pa e Colonista

Ta bastante preocupante si cu ta exactamente Hulanda ta esun cu ta pushando pa e plan aki pa “celebra” y “conscientisa” e paisnan riba sclabitud di pasado. Subsidionan cu a wordo poni desponibel na Mondriaan Fonds pa empodera fundacionan pa conscientisa pueblonan di CAS riba e topico di sclabitud di pasado a bay mas bien pa fundacionnan Hulandes. Nos ta papia aki di 200 miyon euro cu nunca mas lo yega CAS. Ta bon pa remarca cu Hulanda no a haci niun esfuerso pa “reserva” un porcentahe di e suma aki pa Aruba pa asina sigura cu e programa di “Sclabitud di Pasado” por ta exitoso na nos pais. Esaki ta zona manera cu nunca Hulanda tabata kier pa esaki yega CAS mes den prome instancia! Awor Hulanda a laga sa bon cla tambe cu no lo tin placa mas pa e proyectonan na paisnan CAS. Pa colmo e paisnan CAS no tin mucho di bisa tampoco den e proceso pa duna contenido na e plan. E ironia ta cu Hulanda, cu tabata e colonisador, ta esun cu ta defini y ta duna contenido na e plan y paisnan CAS no tin mucho di bisa den esaki. Con un mentalidad asina aki por trece un solucion na e “Sclabitud di Pasado” di cual Hulanda a haci su mes culpabel? Bo a comete un delito y abo mes kier ta hues con pa paga pe delito? Kico lo bini despues di e komma? CAS lo tin autoridad pa dicidi hunto cu Hulanda riba e tema aki of un biaha mas nos lo wak e colonisador dicidi tur cos?

Actitud Colonial di Hulanda no a Cambia

E ta un bastante evidente cu Hulanda su modus operandi no a cambia ora cu ta trata cu Aruba. Hulanda a presta Aruba 916 miyon florin durante pandemia. E suma aki ta un porcentahe abao compara cu debe nacional di nos pais. Aruba tin un trayecto di bon pago di su debenan y nunca a faya den esaki. Hulanda den su ansha pa finalmente tin Aruba den su gara atrobe ta hungando un “wega di poder” cu Aruba pa finalmente “somete” nos pais atrobe. Asina Hulanda ta usando e refinanciamento di e debe di pandemia pa exigi pa nos cay bao di un Consensus Rijkswet, cu kier kita e poder independiente di nos Parlamento, e organo di mas halto di nos pais y alaves y bos di nos pueblo. Hulanda kier mina nos democracia y esaki ta e motibo principal cu nos fraccion ta resisti e rijkswet. Tin diferente aspecto den e ley aki cu Hulanda kier usa pa tene nos bao di nan poder sin duna un fecha of manera con pa sali di e supuesto “Consensus” Rijkswet aki. Nos fraccion a ofrece un otro alternativa na Hulanda enbes di un consensus rijkswet manera un LAFT modifica. No tin niun motibo pa un consensus rijkswet.

Manipulacion Colonial

Fraccion di MEP ta pro supervision, control, y CAFT. Pero Hulanda a pone dos condicionnan pa Aruba pa loke ta refinanciamento di e debenan; (1)-Acepta e consensus rijkswet y haya refinanciamento na un porcentahe preferencial na 3.2%. (2)-Rechasa e consensus rijkswet y wordo ofreci refinanciamento na porcentahe di Mercado entre 6-8%. E pregunta ta, si Hulanda kier yuda nos pais supera e efectonan economico catastrofal di pandemia, y pa nos pais sigui paga e lening y alaves sigui inverti den nos comunidad, pakico e ta impone e condicionan cu ta diseña pa manipula y obliga nos pais? Acaso Aruba a nenga di paga? Supuestamente Hulanda kier yuda nos toch? No, e colonisador kier obliga Aruba posiciona su mes bao su pia. Mientrastanto Hulanda ta tirando cu 28 biyon euro pa reduci apenas 0.00036 grado celcius den atmosfera pa evita calientamento global, cual su mes miembronan di tweede kamer a ridiculisa, a regala biyones na Italia y Spaña sin mucho exigencia, pero awe nan ta busca pa mara Aruba pa semper bao di nan autoridad colonista pa 916 miyon florin. Pe motibo ey, nos sclabitud di pasado a siña nos cu e mentalidad colonial Hulandes no a cambia. Boneiro ta un bon ehempel di sclabitud actual bao di Hulanda. Slavernij verleden? Cua verleden?

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!