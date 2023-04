Despues cu lider di AVP Mike Eman a duna di conoce den un entrevista exclusivo cu 24ora.com cu AVP ta trankilo y cu nan ta lidiando cu e problema internamente, diamars mainta nos por wak cu tur esaki atrobe ta un mentira comun. Diamars, despues di e weekend santo, parlamentario Ryçond Santos Do Nascimento a sali ta tira basta misil fuerte den direccion di Mike Eman como lider y e hala bieu di AVP. AVP cu su mensahe “E Bon Comun” a keda na “Berguensa extraordinario,” pasobra e berdad comun di AVP a sali for di boca di un miembro prominente di nan seno. Sr. Ryçond Santos do Nascimento a laga e hala bieu sunu sunu den dia cla pa pueblo por a mira tur e berguensa y berdad cu ta reina den e partido di AVP. Mientras Enfoke desesperadamente tabata mas bien tratando na crea distraccion cu otro noticia slap, pa nan no mester toca e tema di Ryçond y AVP, a dicidi pa laga e noticia aki te na e ultimo 10 minuutnan. Enbes cu 24ora.com a fortifica un politico hoben den su mision pa trece reformacion, nan a bise pa sali for di partido y tilde cu e tabata sa di e cultura corupto di AVP prome cu a subi lista.

Avp den crisis y kiebro grandi

E crisis aki a wordo ocasiona pa e corupcion, gañamento, fraude, ceramento di ex-minister di AVP na KIA, tapamento di informacion pa coleganan, desconfiansa, otro ex-minister sospechoso principal den caso Avestruz y mucho mas. Ryçond den su articulo ta bisa; “Echonan di miembronan prominente di partido ta pone cu awe un nubia scur ta tapa tur e gran logronan di AVP. E echonan ey a causa cu awe credibilidad di e partido ta na suela. Tur dia ta confronta candidatonan di AVP cu e acusacion cu e partido ta corupto.” Esaki no ta un politico di coalicion a bisa, esaki ta miembro prominente di e partido AVP mes ta bisa! Esaki ta algo cu pueblo mes por a constata den e gobernacion di mas entreguista y corupto di nos historia como pais. Un megadebe cu a redobla nos debe nacional te cu 82.6% manera Algemene Rekenkamer a indica, corupcion di dos ex-minister di AVP, cual un ta cera caba. Ryçond ta añadi: “Si e partido (AVP) no demostra seriedad pa cu integridad, tur grito cu AVP mester salba Aruba no ta mas cu un pretexto pa no mira su mes den spiel.” Mas claro no canta un gallo! AVP den man di Mike Eman lo keda corupto, yen di decepcion y mentira!

Ryçond: Mike Eman ta un lider debil cu a crea un cultura di cobardia

Nos por a lesa palabranan fuerte, pensa profundamente pa parlamentario Ryçond prome cu el a skirbi esakinan. E ta obvio cu e no por mas cu e cultura di e partido AVP: “E silencio di partido tin un mensahe fuerte: nos no ta critica miembronan prominente y nos no ta critica partido. Esey ta demostra falta di compromiso cu e berdad. E silencio ta expresa un cultura di cobardia y ta revela un disponibilidad pa gaña pueblo.” E cultura di AVP ta uno di cobardia y falta di compromiso cu e berdad!” Palabranan di e number 5 di partido AVP! Hopi biaha mi a expone e gañamento sistematico aki di AVP, cual ni nan seguidornan y votadornan kier kere, sinembargo awe nos por a constata e berdad aki expresa pa nan mesun parlamentario. E manera con nan operacion y strategianan ta funciona ta riba mentira y decepcion!

Ryçond: AVP no tin compromiso pa protege integridad

Den e articulo Ryçond ta uza un lenguahe fuerte y cu ta expone e fundeshi y operacion di e actual partido di AVP; Partido AVP no tin compromiso pa reforsa y lucha pe integridad di nos institucionan! Ademas Rycond ta cuestiona pakico ora ambos Paul Croes y Benny Sevinger a bira sospechoso no a pidi nan retira te ora resolve e problemanan hudicial. Esaki simplemente no ta un prioridad pa AVP y Ryçond ta enfatisa y confirma loke MEP a bin ta bisa pa basta tempo caba; AVP ta un universidad di corupcion! AVP su docter den ley ta finalisa y conclui loke a haci AVP perde mas di 15mil voto den ultimo dos eleccionan: “Sin compromiso cu integridad, simplemente AVP no merece e confiansa di pueblo pa goberna. Sin compromiso cu integridad, e slogan cu partido mester “salba Aruba” no ta mas cu oportunismo.”