Riba varios post riba medionan social mi por a constata cu tin algun persona ta promoviendo cu BBO na frontera lo causa cu producto ta bay subi cu 14% pasobra awor mester paga BBO dos biaha. Esaki ta un mentira flagrante y ta un FAKE NEWS total. Lamentabel ta cu oposicion/coalicion di AVP den chaos y desesperacion awor ta inventa tur storia rond di BBO na frontera pa sigui sembra odio y mentira den pueblo pa desacredita gobierno su trabao.

Con BBO na frontera y BBO ta funciona anto?

• No tin mucho diferencia entre BBO na frontera yn BBO cu un empresa ta paga den pasado. E unico cos cu a cambia ta cu enbes cu e comerciante paga BBO “despues di e benta di e producto,” aworaki e ta paga BBO “prome cu e benta,” es decir, na momento di importacion.

• Paso 1. Ban bisa un producto a drenta pa 100 florin, e ora ey e comerciante mester paga 7 florin di BBO na Frontera. Paso 2. E Comerciante ta bende e mesun producto aki pa 200 florin den su tienda, y di esaki e cliente ta paga 14 florin na BBO, pasobra 7% di 200 fl. ta 14 florin. Paso 3. Ya cu e comerciante a paga 7 florin di BBO caba na frontera, awor e mester paga solamente 7 florin mas di BBO na DIMP pa cera e 14 florin di BBO cu su empresa mester paga.

• Pa e motibo aki BBO na frontera no ta haci cu ta acumula BBO. BBO ta keda 7% y ta wordo paga pa e cliente y empresa solamente un biaha.

Kendenan ta bay paga e BBO na frontera awor?

• BBO na frontera ta bay wordo paga pa tur hende. Comerciantenan ta pagando BBO caba, kiermen pa nan e no ta haci un diferencia. BBO cu nan tabata paga “despues” di benta awor lo pag’e prome cu e benta.

• BBO na frontera lo wordo paga awor pa tur e negoshinan ilegal cu ta existi na Aruba. Nan no lo por claim BBO ya cu nan no ta registra den nos sistema legal. Esaki lo crea un “level playing field” den e Mercado. Esaki lo haci cu nan lo mester ahusta nan prijs mas riba nivel di e negoshinan legal.

• Si aworaki bo ta order online, bo lo mester paga e BBO na frontera di 7% ora e producto yega Aruba. Si bo a cumpra por ehempel un product di 200 florin, aworaki riba esaki lo bo mester paga 14 florin di BBO riba dje.

Ademas di e level playing field cu BBO na frontera ta trece, aworaki tambe tur e impuesto di importacion (invoerrechten) cu mester baha den e ley di invoerrechten, a wordo activa mesora pa via di un ministeriele regeling cu gobierno a introduci. Di e forma aki varios producto a conoce bahada di impuesto di importacion cu e aprobacion di e ley di BBO na frontera.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!