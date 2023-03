Diabierna 24 di maart tur medionan di comunicacion tabata cubri e veredicto di sr. Alan Howell. Hues a dicta sentencia y a condena sr. Howell na 24 luna di prison, di cual 6 luna ta condicional y un tempo di prueba di 3 aña pa desfalco di no menos di Afl.195.404 en total di placa di Pais Aruba, y pa estafa y falsificacion. E desfalco cual sr. Howell a haci su mes culpabel di dje como Parlamentario, ta cu el a malversa placa cu su partido ta ricibi pa paga costonan di fraccion. Kiermen, placa di pueblo tambe por wordo malversa den Cas di Pueblo! Mirando cu nos ta papia di un suma gigante di Afl.195.404 cu un Parlamentario a malversa, ki consecuencia esaki por tabata tin pa sr. Howell si e tabata den Parlamento ainda? Tin leynan ancra den nos constitucion pa Parlamentarionan cu ta abusa di placa di pueblo? Si un Parlamentario haci su mes sospechoso of culpabel den un caso grandi, e mester por keda sinta den su stoel como parlamentario? Dicon kier adresa tur sorto di cos den Parlamento pero Parlamentarionan di oposicion no ta habri y ta hasta rechasa pa papia riba e tema aki?

E SITUACION ACTUAL DI PARLAMENTO. Actualmente no por haci nada contra un Parlamentario cu ta sospechoso sinta den Parlamento. Segun nos constitucion e Parlamentario tin su derechonan. Adicionalmente, segun ley e ta inocente te cu ora veredicto bisa lo contrario. Sinembargo, nos ta biba den un tempo unda cu cierto politiconan cu ta sospechoso den un caso ya no ta tuma “honor na nan mes mas,”y ta retira temporalmente for di scenario te ora cu e tin un veredicto di hues. Poco ta e hendenan cu ainda ta carga un midi di consenshi, cu ta compronde cu nos ta un “voorbeeld functie” pa nos comunidad. Den caso di Paul Croes nos a wak cu el a retira como minister. Si acaso hues condena Benny Sevinger dia 14 di April proximo den caso Avestruz, nos lo sigui wak un Parlamentario condena sinta den sala di Parlamento? Sr.Sevinger lo tuma honor na su mes y retira for di Parlamento? Of e lo haci uzo di Hof y cassatie pa hustifica su presencia den Parlamento?

NOS TRABAO TA PA CONTROLA GOBIERNO. ESAKI TA EXIGI UN STANDARD DI INTEGRIDAD MAS HALTO PA NOS MES. Como politico nobo cu ta kere den standard di integridad halto, mi ta kere tin hopi trabao pa wordo haci ainda den nos Parlamento riba e topico aki. E ta ironico cu oposicion den Parlamento no ta dispuesto pa papia di e standard mas halto aki. Te hasta mi por bisa cu ta parce cu oposicion no kier subi e mesun standard di transparencia aki pa Parlamento. Esaki ta keda un taboe pa nan pasobra tin algun “colega” Parlamentario cu ta comprometi? Esaki no ta haci cu cierto fraccionnan den Parlamento tin ‘double standards’? Kiermen cu nan compromiso cu nan coleganan comprometi tin mas balor cu pueblo?

E INVITACION PA BIN SINTA NA MESA. Como representante di pueblo mi ta invita tur Parlamentario pa nos sinta y yega na un acuerdo con nos por subi e calidad y integridad di Parlamento. E ta inacceptabel pa nos keda exigi transparencia di Gobierno, pero no kier tuma accion pa e imagen mancha cu nos tin actualmente. Sr.Howell y Sevinger ta ehempelnan recien. Si nos keda hustifica pakico nos “no kier atende” cu e asunto aki, y kier pretende di ta luchando pa integridad, pueblo lo yega hopi liher na e conclusion cu cierto politiconan lo sigui haci loke ta cumbini nan y no loke ta cumbini pueblo di Aruba.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: [email protected] / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!