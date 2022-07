Na Maart 2020 pais Aruba a hay’e den situacion nunca antes bisto; un pandemia mundial cu a paralisa economia global. Esaki a pone nos como pais, cu un debe nacional cu tabata entre 80%-90% di nos GDP, lomba contra muraya. Pakico? Pasobra nos hendenan mester a pone pan riba mesa, paga nan debenan y negoshinan tabata purba di sigui sobrebibi. Nos economia cu tabata na rand di bancarota causa pa gobernacion Mike Eman, no tabata duna espacio mas pa por fia placa den exterior. Un Gobierno sin placa, sin por yuda su pueblo pone pan riba mesa, a hay’e den un posicion hopi dificil. Ainda nos por scucha e gritonan di gremionan y pueblo tabata exigi gobierno firma pa caba cu Hulanda, sinembargo nos Minister President Evelyn Wever Croes a sigui negocia te na unda e tabata por. Tabata importante pa placa cuminsa drenta caha di gobierno pa por a atende e situacion alarmante y yuda pueblo cu FASE, loonsubsidie y e basketnan di cuminda. Sinembargo, Hulanda a pone nos pais den un lugar dificil, y enbes di yuda pueblo, salba e economia, yuda nos pais lanta bek riba su dos pianan, a probecha e situacion door di impone normanan colonial extremo riba nos.

Awor cu turismo ta floreciendo atrobe y negoshinan a cuminsa coy forsa, tin hopi cuponan di empleo disponibel. E tempo di FASE, Loonsubsidie a pasa. Awor nos tin un otro reto. E reto contra e normanan di CAFT cu simplemente no ta realistico y cu mas bien ta un maltrato colonial. Awe mi kier trata dos di e normanan aki;

CAFT cu ta un organo cu ta duna conseho ta exigi pa nos cera Serlimar y manda mas cu 200 trahador cas. E norma aki di CAFT lo causa 1) Pobresa pa 200+ famia y 2) cu Aruba lo bira sushi atrobe y nos lo tin un problema grandi di desperdicio tur caminda. Minister Ursell Arends a bisa e tin un plan pa Serlimar recupera sinembargo CAFT no kier rasona.

CAFT no kier pa Aruba inverti awor den RWZI. Ta bon conoci cu RWZI mester e inversion di 16 miyon florin pa por update y upgrade e planta, pa asina esaki por opera un par di aña mas prome cu e planta nobo bin. E inversion aki ta uno urgente y necesario pa salubridad publico general por wordo sigura y nos industria turistico no wordo comprometi. Den otro palabranan CAFT kiermen laga muraya di RWZI kibra numa y laga awa sushi bay bandi caminda, hotel y contamina nos beachnan.

Ta pesey pueblo, mi no ta asombra cu oposicion ta keda grita cu gobierno mester cumpli cu tur e normanan di CAFT! Normanan cu lo tin consecuencianan grandi pa nos pais. Wel, e ta evidente cu ta esey nan kier pa pasa cu Aruba. AVP a mustra esey den nan gobernacion 2009-2017. AVP, esta Benny Sievinger, a hinca mas di 200 hende den Serlimar mancando e servicio aki completamente y den nan ocho aña di gobernacion a hinca 1 miyon so den RWZI! 4.4 Biyon gasta sin a pensa di duna Aruba un planta di RWZI nobo cu lo a costa nos 60 miyon so den tempo di bonansa!

Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper!