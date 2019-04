Diabierna pa 4 or atardi un grupo di menos cu 200 persona a sali for di cas di partido AVP pa bay marcha mandando e mensahe pa Gobierno cu nan ta disgusta con e situacion ta bayendo cu debe. E multitud no tabata grandi manera con e lider di partido tabata menciona na radio cu miles di persona lo bay apoya y sali caya pa demostra cu Gobierno ta gobernando malo. Aki imagennan for di drone.

