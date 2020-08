Marcha 4 di September lo bira estilo di drive by den auto dilanti Parlamento

Mitchell Ho-Asjoe di e organisacion ta basta durante un entrevista dialuna a splica cu ultimo 3 di Juli a haci un marcha grandi dilanti di parlamento di Aruba y ta preparando pa otro diferente otro marchanan pero no a haya permiso y dia 21 kier a haci otro pero no a haya esaki debi na e situacion di COVID ta dal nos isla. Nos a busca un manera debi cu nos miembronan kier pa sigui y a bin na pensa pa haci’e den auto. Dia 4 September lo yama esaki como un drive by, ta pasa via auto cu un mensahe pa pone presion y depende cuanto auto y unda lo sigui core.

Sr Mitchell a menciona e disgusto den comunidad ta basta grandi y tin caso tambe manera di sra Croes cu su caso a bay corte pa denuncia y e no a sali na su fabor y esaki ta otro bofta den cara di e victimanan, unda e sistema ta fayando nos duro for di ariba te abou.

Elogio na Richi cu ta sinta pa hopi dia dilanti Parlamento

Tambe Mitchell a duna un elogio na Sr Richi cu tambe ta protestando pa dianan largo e manera cu e ta bay na dje nos no ta full di acuerdo cune pero su persistencia ta di gaba y ta di aplaudi. Pa es motibo nos ta pensando pa sigui organisa mas di e tipo di cosnan aki, pa trece disgusto. Esaki ta nos punto principal pa haci algo pa e muchanan bay dilanti. Mitchell a duna di conoce cu tin 18 punto di manifestacion nos ta haya contesta pero e ta burocracia tin hopi cos den tempo cortico por keda haci y por pasa diferente ley den diferente ora y ta exigi pa haci un mehoracion. Nos kier mira algo concreto con e straaf di pedofiel ta bay subi y con e ayudo di e victimanan cu a keda abusa ta bay dilanti. Teniendo cuenta cu e corona virus, mirando otro parti cu via auto un protesta ta mas sigur pa cada ken nan salud.

Mi no kier nombra tur oganisacion pero tin personanan avilia na pedofiel cu ta bezig ta protehandonan ta usando media pa pone e luz malo riba e movemento y nos lo sigui bin dilanti. Diabierna 4 September dilanti linear park lo topa y asina lo bin abou den un drive by.

