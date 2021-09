Diamars den careda di 2’or a tuma luga un accidente na altura di e dam di Moko. UN Nissan March color preto a perde control y bolter.

Polis a presenta na sitio y a bay over na controla si tin hende den e auto pero no a topa cu ningun persona. Mesora specialista di trafico di polis a presenta na sitio pa asina tuma datos di e sucedido. Ta sospecha cu e Nissan March aki ta envolvi den un hit and run di mas trempan.

Comments

comments