March Madness! Special di Fruta y Berdura na Ling & Sons Food Market

Diabierna 19 di Maart, Ling & Sons ta start cu “March Madness Sale” na area di fruta y berdura unda cu lo tin ofertanan sumamente atractivo riba lo mas fresco di e temporada aki.

E fruta y berdura di Ling & Sons ta conoci pa ta di e miho calidad na Aruba y e weekend aki disponibel tambe na e miho prijs. E special ta valido di Diabierna 19 di Maart te cu Diadomingo 21 di Maart.

Ling & Sons ta habri tur dia di 7’or y mey di mainta te cu 8’or di anochi. Y Diadomingo ta habri di 9’or

Ademas di e offertanan di fruta y berdura, Ling & Sons Food Market tin tambe su revista di Easter cual por busca un copia di e revista den tienda of por mira esaki online via: https://shop.lingandsons.com/pages/easter-catalog

E ofertanan di Easter por cumpra den e supermercado of por bestel online pa pick up of delivery. Delivery ta gratis pa tur area na Aruba.

Ling & Sons Food Market ta ofrece breakfast tambe awo, na e hot foods buffet corner di 7’or y mey di mainta te cu 10’or y mey di mainta pa solamente 12.50 florin. Y merdia por haya cuminda criyoyo, bon variedad na un super bon prijs. E menu ta wordo publica riba rednan social di Ling & Sons of por mira esaki riba shop.lingandsons.com

Oferta, tras di Oferta na bo supermercado favorito, Ling & Sons Food Market. Awo mas serca dibo. E miho calidad, servicio y prijs. Pasa y disfruta di e March Madness Sale di Ling & Sons e weekend aki.

Pa mira e ofertanan special bishita: https://shop.lingandsons.com/collections/deals

