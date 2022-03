Diabierna 25 di Maart, Ling & Sons ta start cu “March Madness Sale” na area di fruta y berdura unda cu lo tin ofertanan sumamente atractivo riba lo mas fresco di e temporada aki.

E fruta y berdura di Ling & Sons ta conoci pa ta di e miho calidad na Aruba y e weekend aki disponibel tambe na e miho prijs. E fruta y berdura ta bin di merca y di Santo Domingo cu ta haci cu Ling & Sons tin e variedad mas amplio na Aruba. Pasa disfruta di tur e specials valido di Diabierna 25 di Maart te cu Diadomingo 27 di Maart 2022.

Ling & Sons ta habri tur dia di 7’or y mey di mainta te cu 8’or di anochi. Y Diadomingo ta habri di 9’or

Ademas di e offertanan di fruta y berdura, Ling & Sons Food Market tin tambe su promocion di Easter Crack the Golden egg na unda cu clientenan por participa pa gana 1 minuut di shopping! Pa participa ta facil, simplemente shop y ricibi un raffle ticket cu cada compra di 50 florin or cu compra di e marcanan participante: Carib Beer, Absolut Vodka, Carlo Rossi, of Birds & Bees . VIP members ta ricibi double tickets. Ling & Sons lo scohe 10 finalista dia 14 di April. 10 premio- solamente 1 lo gana e 1 minuut shopping spree.

Tefal pans! A caba di jega back! Ricibi un sticker cu cada 20 florin di compras. 8 sticker= full spaarkaart cual bo por entrega pa busca bo descuento riba e planchinan di Tefal. Pa mas informacion bishita:

Oferta, tras di Oferta na bo supermercado favorito, Ling & Sons Food Market. Awo mas serca dibo. E miho calidad, servicio y prijs. Pasa y disfruta di e March Madness Sale di Ling & Sons e weekend aki.

Pa mira e ofertanan special bishita: https://shop.lingandsons.com/collections/deals

