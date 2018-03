Marc Farro a triunfa cu e prome torneo Bola 8

Campeonato nacional di biyar a inaugura nan temporada nobo cu e competencia di bola 8 esaki na clubhuis di POVA na Barcadera. E circuito prepara pa e federacion di biyar esta FEBIAR a start sali cu e cu competencia den bola 8 pa asina cuminsa na defini e ranking di e hungadornan cu a inscribi pa e campeonato 2018. Mester bisa cu e prome torneo di anja tabata riba un bon nivel caminda e weganan por a bay tur banda. Den e fase final a keda cuater hungador di cual tres a bataya duro pa e prome puesto overall. Den e prome torneo di bola ocho, e hungador Marc Farro a sa na domina su nervionan miho y ta hasi menos error cu lo demas, esaki a pone cu e a triunfa cu un prome puesto. Na di dos lugar ta termina Jorge Petrocchi mientras na di tres lugar ta keda Gunnar Leonardo y Jason Kock a keda na di cuater lugar. E di 5 pa 8 lugar nos a haya Angelo Tromp, Wilfred Tromp, Patrick Henriquez y Richard Wolff.

E calendario di actividad organisa pa FEBIAR ta priminti di bira uno hopi interesante y sigur e proximo torneo cu ta na caminda. Lo tin varios torneonan local ainda pa bini manera e nacional 9 ball, 10 ball y 8 ball, nacional 8&9, ranking nacional Aruba Pool Tour A, ranking nacional Aruba Pool Tour B pero tambe un of mas na nivel internacional. Esaki ta un di e prome torneo nan di un total di 6 evento pa asina conoce Aruba su representantenan pa Panamericano 2018 na Peru of Argentina den luna di Augustus benidero. Club di Polis conoci como POVA Club na Barcadera lo keda e cas di nos hungadornan di biyar.

Stichting Sportsubsidie Aruba ta subsidia e prome competencia di bola 8 organisa pa e federacion di biyar esta FEBIAR.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

