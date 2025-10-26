Durante un entrevista cu sr Francis Gomez Hoofd afd Ontwerp & Planning Wnd Dir a splica riba e situacion di rooi pa cu e temporada di yobida unda DOW ta haci mantencion frecuente na e gulidonan di awa y rooi y ta haci esaki normal prome cu temporada di horcan y durante e proceso di temporada tambe. Hopi biaha despues di tempo cu blachinan di mata, lodo y sa pasa hendenan ta cu benta sushi rond y esaki ta stroba e fluho di awa y drenahe di gulido, y DOW ta haci e control frecuente.
Un parti importante ta pa conscientisa e comunidad den parti di desperdicio pa mantene esaki y no benta sushi riba caya y banda di DOW su banda tin cierto cambionan chikito cu kier haci pa mehora e fluho di awa y protehe pa sushinan no bay den canal di drenahe y tin procesonan pendiente pa cu esaki.
E gulido na Madiki ta esun conoci na Madiki y tin sushinan ta acumula rond di esaki, pero tin mas gulido cu no ta mas conoci rond y nan ta limpi y nos ta haciendo e controlnan debido.