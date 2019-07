Mantencion y limpesa ta continua riba damnan

Manera nos Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa a anuncia na varios ocasion tanto den comunicadonan di prensa y entrevistanan tanto na radio y television cu trabounan di mantecion riba Damnan ta sigui na momento cu esaki ta oportuno. Pakico oportuno? Nos mester tene cuenta cu e awa cu tin den e Dam logicamente mester seca completamento prome cu trabounan di limpiesa cuminsa. Na momento cu esak ta lodo nos no por hasi nada cu nos ekiponan pisa. Nos a yega di experencia cu nos tractor of truck a pega. Den otro casonan tabata hopi dificil maniobra cu nos truck den tur e lodo cu nos mester a pospone e trabou te ora cu e lodo seca completamente.

Por tuma nota cu den e den e ultimo lunan aki cu tin un solo bastante cayente y manera semper calor sofocante ta hasi y awa no ta yobiento suficiente esaki ta hasi cu e lodo cu ta keda den e fondo di e Dam ta secando of tin cu a seca caba. Esaki ta hasi cu nos di Santa Rosa ta tuma accion di biaha pa cu mantencion. Trabounan a cuminsa na e Dam di Piedraplat caminda cu a hasi uzo di nos ekiponan pisa pa saca tur sushi y santo cu tabata tin den fondo di e Dam aki. Por tuma nota cu tur santo ta wordo acomula na banda pa asina wordo transporta cu nos truck riba tereno di Santa Rosa. E santo aki nos ta uza pa traha nos mesun gordura cu lo wordo bendi cu publico.

Despues cu a termina cu trabounan di mantencion na e dam di Piedraplat a sigui pa e dam di Noord cu ta pariba di Misa di noord. Aki tambe trabounan di limpiesa y mantencion a cuminsa. Aki tambe por mira cu tur santo cu a wordo acomula den e fondo di e Dam ta wordo saca poni un banda y despues wordo transporta pa Santa Rosa. Esaki ta hasi cu e Dam por carga mas awa na momento cu bin un torencial awasero. Mas santo wordo saca mas awa e ta carga.

Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa ta pendiente pa e otro Damnan den diferente bario rond Aruba pa mira cua lo bira e siguiente cu lo mester ricibi su mantecion.

Na momento cu logra pa tur Dam ricibi na limpiesa y mantencion lo keda den esapera pa un torencial awasero pa por colecta mas tanto awa posibel pa asina nos productornan local por probecha mas tanto posibel di e awa cu tin disponibel na e momento ey.

Santa Rosa trahando semper na bienestar di Sector Primario.

