Manifestantenan dilanti OM ta pidi PG bay papia cu Richi Danies

Manifestantenan tabata desde awe mainta trempan dilanti di Ministerio Publico cu pancarta den man haciendo peticion pa PG nobo bay papia cu Richi Danies cu ta actualmente sera den KIA.

Richi Danies su detencion a wordo prolonga cu 60 dia mas na KIA despues di a aparece dilanti di hues comisario algun dia pasa. Via su pagina di Facebook por a tuma nota un video cu a cuminsa circula unda sr. Danies mes ta splica cu e no ta na KIA pa via di menasa na nos prome minister, y cu no tin ningun denuncia haci riba esaki contra su persona. “Mi kier pa tur hende sa cu mi no ta sera pa e cuenta di Evelyn, ta Evelyn a zorg pa join mi mama pa nan saca ami, cu mi pareha y mi yiunan for di cas, pero ora recherche a investiga nan a ripara cu mi mama ta un hende loco, cu e no ta bon di cabes pasobra e cas ta riba mi nomber”, segun declaracionnan di Danies.

Hues comisario ta bisa Danies cu e no a haya ningun carta di minister President riba ningun menasa.

“Ami ta sera gewoon pasobra mi mama a bay haci denuncia falso contra mi”, sr. Danies ta declara den su video. E ta sigui bisa cu nan tin e sera pa e stop di manifesta y menciona nomber di ‘’Papa’’ , cu e ta un menasa pa comunidad y cu e ta pleitando pa Hulanda drenta Aruba. “Mi ta sera por nada, pero bo no ta sera e dos polisnan cu a mata, y bo no ta sera Otmar Oduber cu ta horta placa di pueblo, mi kier pa PG nobo acerca mi den KIA pasobra esaki ta inhusto”, sr. Danies ta bisa.

“Ora cu tin inhusticia, PG tin cu cay aden. Anto ta p’esey nos ta akinan pasobra Richi di su mes paden no por pidi pa PG papia cu ne, dus anos cu ta pafo ta bin manifesta y pidi esaki”, un manifestante ta splica Masnoticia.

E manifestante ta splica Masnoticia cu tur dia tin algo nobo, sea ta un cara nobo, un storia nobo of algo cu ta sigui duna nan forsa pa sigui dilanti bringa pa nan derecho. “Ami a pasa den hopi cos y esey ta inspira mi pa keda para aki, mi no kier pa ningun otro hoben of otro mucha pasa den locual cu ami a pasa, y tampoco menos mester pasa den e trayectoria aki pa yega na husticia”, e manifestante ta sigui bisa.

Awe tardi pa 5’or lo tin tambe un manifestacion pafo di KIA organisa por medio di grupo Aruban Warriors. E grupo Aruban Warriors ta bisa cu e protesta aki ta contra e seramento inhusto di Richi Danies cu ta bringando tur e temponan aki contra corupcion y pedofilia na Aruba.

Comments

comments