Manifestacionnan grandi convoca un biaha mas pa baha Nicolas Maduro for di poder

Oposicion y Gobierno a convoca otro manifestacion pa mañan 16 di November y esaki segun expertonan ta bini riba ehempel di loke a sosode e ultimo simannan aki na Bolivia caminda debi na manifestacionnan a logra baha e presidente di e pais. E manifestacionnan a wordo convoca pa presidente di Asamblea Nacional, Juan Guaido, kende ta wordo reconoci pa mas di 50 pais rond mundo como e presidente interino di Venezuela y e motibo di e manifestacionnan aki ta pa haci yamada pa eleccionnan liber y baha Nicolas Maduro for di poder pero tambe e situacion di crisis humanitario cu e pais ta enfrentando. E lider opositor a bisa cu e manifestacionnan ta busca pa “kibra e normalidad falso cu e dictatura a bin ta custumbra cune y cu a bin custumbra of purba di custumbra tur hende cune”. Guaido a bisa cu akinan no tin “salida rapido” sino mester di mayor sacrificio y den mesun rosea a bisa cu e ta priminti tur Venezolano cu nan lo sali di esaki pronto. Tambe el a bisa cu no tin manera pa predici e final di e dictadura aki. Pues mañan Diasabra 16 di November tur Venezolano en contra di e dictadura di Nicolas Maduro ta wordo convoca y resto di mundo ta spera cu mescos cu a pasa na Bolivia por sosode na Venezuela tambe cu Maduro por reflexiona y mira e realidad cu e mester baha p’asina Venezuela por ta liber atrobe. Pero mas cu claro mester reza pa e manifestacionnan aki keda uno pasivo y no mester tin perdida di bida pa un capricho di un solo homber loco, esta Nicolas Maduro.

