Manifestacionann contra di gobernador di Rosello ta intensifica

SAN JUAN, Puerto Rico – E forsnanan di siguridad cu ta proteha e acceso na La Fortaleza, sede di e gobernador na San Jaun, a reprimi manifestantenan y segun informacion di polis di diaranson, cuater persona a wordo deteni pa a purba traspasa e perimter di siguridad. Ademas, otro cuater a wordo traslada pa hospital cercano pa indisposicion.

E prome tiro a bin despues di cu’n grupo di manifestante a lansa boter, palo y vuurwerk contra e agentenan y e esakinan a wordo adverti cu nan mester bay for di e area.

Despues, pa spart e grupo di manifestante for di otro, cu tabata den varios ocasion door di Viejo San Juan, forsanan di siguridad a bolbe haci uzo di gas lacrimogeno.

Centro di Viejo San JUan ta yen di sushi, boter y glasnan kibra, mientras cu otro partinan ta scenario di un of otro kampvuur.

Hefe di polis di e isla, Henry Escalera, diaranson anochi a indica cu su polisnan a hayanan mes obliga di actua despues di a lansa advertencia como 11 biaha. E manifestacion cu a cuminsa como uno pacifico a bira den un desastre cu den realidad tabata uno ilegal.

Ricky Martin ta un di e artistanan cu ta pidi retiro di Rosello

Miles di persona a manifesta previamente den e Viejo San Juan, saliendo for di Capitolio, pa pidi e retiro di Rosello despues di e publicacion di un chat priva unda cu e hunto cu varios coordinador ta haci bofon di lidernan politico, periodistanan y rostronan conoci.

Na e mesun manifestacion cantante como Bad Bunny, Ricky Martín y Residente, entre otro.

E artista Puertorriqueño Residente a bisa cu Rosello “mester bay den **** pa por caba cu corupcion y e labamento di placa, a insulta hende cu ta traha pe y pa Puerto Rico henter. Esaki no por keda asina”, el a agrega.

Den declaracionnan na e cadena CBS el a indica cu “awo nos tin un dictadura”.

E gobernador a reitera den cada un di e aparicionan y presentacionnan cu e lo no retira.

