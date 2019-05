Manifestacion contra abuso di mucha diabierna awo

Durante un conferencia di prensa na sede di FTA, Sra. Yuri Bracho, cu ta preparando un manifestacion tocante abuso di mucha, a invita pueblo di Aruba pa uni hunto cun’e. Aruba mester ta consciente cu abuso no ta pasa solamente na cas, den seno familiar. Abuso por sosode na cualkier caminda.

E manifestacion aki lo ta dia 17 di mei, saliendo 4 or di atardi y ta programa pa caba 7 or di anochi. E lo ta saliendo for di Linear Park pa Bestuurskantoor.

E sosten cu Sra. Bracho a haya for di FTA ta uno tremendo.

Meta di e manifestacion aki no ta uno di tinte politico, pero e ta nos muchanan. Mester bin cambio den e ley pa castiga e pedofiel, mester bin mas yudansa pa nos muchanan, no solamente cu nan ta bay cera y seis luna despues nan ta bek ariba caya. Mester por sigui nan tras, mester por habri un website pa registra un pedofiel.

Ora cu abusa di un mucha, e ta keda marca pa semper. E no ta e momento eynan so, ta marca un criatura cu pa resto di su bida e lo no lubida, di kico e ta pasando den dje. E pedofiel cu a desgracia e bida di e mucha, ta dun’e un castigo chikito, sinta 2 aña y hera un aña y mei pa 2 luna, ta sali bek. Bo no ta wordo persigui y marca.

Sra. Bracho ta di opinion cu e pedofiel ta wordo marca, tambe cu e cara mester wordo msutra ora di nan detencion.

Mas aleu, Sra. Bracho a bisa cu e ta cla pa sali bek, cu si e sinti cu loke el a trece dilanti, no a trece niun cambio. Si por haci reunion extraordinario pa tur otro cos, nos muchanan ta mas importante.

No mester warda pa e pasa cu un yiu di un hende den Bestuurskantoor, e mester ta awo! E lo sigui lucha te ora cu e sinti cu algo a wordo haci pa proteha nos muchanan. Ta basta, ta demasiado pa dia y e momento ta awo! E ta pa proteha pa nos tur nos yiunan. E por pasa cu cualkier di nos, no warda e momento eynan, e instancianan mester por educa nan mes mas miho, p.e. si e abuso a sosode, e mucha y e mama mester di apoyo, dunanan forsa, keda nan tras, como un guia. Esey ta un di e puntonan di e manifestacion.

Si Sociale Zaken habri un liña special, ya cu si yama Voogdijraad, niun hende no ta contesta telefon. E casonan ta keda aumenta y no tin suficiente trahado pa trata tur e casonan aki.

Casi nunca personal di Voogdijraad por handle tur e situacionnan aki.

Tur dia tin mas di un caso pa dia. E calidad di e casonan ta baha, y p’esey hopi hende ta perde confiansa den nos instancianan. Y hopi biaha nan ta tuma represalia ariba bo.

Pero na ki momento gobierno ta haya cu ta considerabel pa traha ariba dje. Cuanto mucha mas mester sacrifica, of mester wordo perhudica pa e cambio por bin?

E maldicion di abuso di mucha, mester yega na su fin. Iglesianan tur mester uni, Aruba mester di oracion.

Niun mama of tata ta pidi pa algo asina pasa cu nan yiu, niun hende no kier pa un mucha den nan famia ta victima di abuso.

Abuso no ta pasa solamente na cas, pero e por pasa tur caminda.

