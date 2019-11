Mangelnan den saliña di Savaneta a muri y speransa ta cu madre naturalesa lo por rebiba nan bek

Esnan cu a pasa den e ultimo dianan aki banda di Santo Largo na Savaneta por a tuma nota cu e mangelnan na e parti pariba di Isla di Oro ta manera muriendo of ta birando blanco blanco compara cu e color berde cu nan mester tin pa ta un mata sano. Den e cuadro aki nos a aserca Sr. Gisbert Boekhoudt di Directie Natuur en Milieu pa e duna informacion y splicacion riba e hecho aki. Segun Sr. Boekhoudt cu algun aña pasa trabaonan a keda realisa canto di e caminda aki y den un prome instancia a tuma contacto cu DOW pa check kico a wordo haci caminda un canal a wordo coba y cierto tubonan cu tabata conecta e saliña di Santo Largo of e saliña di Savaneta cu lama, a wordo kibra. Sr. Boekhoudt a sigui bisa cu ora a bay check, pasobra ta WEB Aruba NV a laga haci esaki, a logra remedia e situacion aki caminda a pone cierto tubonan cu ta conecta un que otro atrobe. Despues di e temporada ey Directie Natuur en Milieu a bai controla kico ta causa cu e mangelnan tabata muri, pasobra esakinan ta matanan protehi den e bario ey, a bin sali afor cu nan ta hayando falta di awa of mas bien e fluho di awa y e awa no tabata bira asina hopi salo cu tabata yega suficiente pa e matanan por sobrevivi. Generalmente e matanan aki por wanta stressnan hopi halto pero ya si e surpasa un nivel nan ta bai muri. Y aworaki, segun Sr. Boekhoudt, cu e yobidanan, dus e ora e stress ta subi dus enbez di e awa bira mas salo, e ta bira mas brak y cada bes e ta bira mas dushi, esta cu e nivel di salo ta baha drasticamente y esaki ta loke Sr. Boekhoudt kiermen cu e stress cu e mangelnan aki tin cu soporta pasobra no tin suficiente salo den e awa pa nan sobrevivi. E mangelnan por biba cu un cambio di e awa cu nan mester pa sobrevivi, pero Sr. Boekhoudt a sigui bisa cu si esaki ta e motibo pakico nan ta muriendo, e no por bisa precies. Dus mester investiga esaki profundamente prome cu haci un declaracion cu ta pa e motibo di e nivel abao di salo den e awa, e mangelnan ta muriendo. Sr. Boekhoudt a sigui bisa cu pa algun aña caba, pasobra e mangelnan tabata den bon condicion y despues nan a bira menos y Directie Natuur en Milieu a monitor e diferente mangelnan, caminda cu algun a logra recupera y manera ta wordo bisa e blachinan a bini bek, pero tin di nan cu enbez di recupera nan a bai mas atras y e mata defacto a muri. Dus nan a perde tur nan blachinan y e stam caminda bo por wak cu e mata ta bibo ainda, esaki a muri. “E siguiente stap ta si riba e perceel ey, e simiyanan ta bek, e ora nan por pega y crece bek. Dus e matanan cu a muri caba ta caso perdi caba, pero awo ta pa crea condicion na unda e mangelnan si por sobrevivi y e simiyanan por pega y crece bek”, asina Sr. Gisbert Boekhoudt di Directie Natuur en Milieu a declara tocante e situacion di e mangelnan color blanco na e saliña di Savaneta net pariba di Isla di Oro.

