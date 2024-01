Rond mundo y tambe aki na Aruba Influenza tipo A ta ocacionando preocupacion bou di nos poblacion. Riba medionan di comunicacion por a tuma nota di algun ciudadanonan preocupa vociferando cu nan ta presenciando un malestar pisa y pa comunidad cuida. For di Seccion di Epidemiologie di DVG encarga pa colecta, registra y analisa datos di enfermedad circulando riba nos isla, a ricibi informacion for di dokternan di cas, dr Horacio Oduber Hospital y laboratorio (priva) cu ta señala lo siguiente:

• Desde 26 Nov 2023 te cu 7 Januari 2024 un aumento den caso nan confirma di Influenza A a ser registra.

• Den e ultimo siman nan di 2023 y e prome siman di 2024: tin un promedio di 21 caso confirma pa siman, cual ta un promedio di 3 caso pa dia.

• E categoria di edad mas afecta pa e Influenza A ta 45-64 aña (26.8%) y 65+ aña (37%).

• Informacion ricibi di dokter nan di cas tambe ta mustra un aumento den sintomanan respiratorio durante e mesun temporada ariba menciona.

For di dr Horacio Oduber Hospital tambe a ricibi informacion cu un promedio di 10% di nan pashentnan ingresa den hospital riba diferente piso ta pa motibo di Influenza A.

Sintomanan registra ta:

• Curpa kibra

• Tos

• Dolor di cabez

• Dolor di musculo y join

• Dolor di garganta

• Nanishi ta core

• Keintura

Hunto cu e casonan di Influenza A tambe tin mas virus cu ta circulando y ta duna sintomanan respiratorio manera COVID, Rhinovirus, Adenovirus y otro typonan di virus . E virus responsabel pa gran mayoria di malestar bou di nos poblacion ta Influenza A na e momentonan aki. Pa por proteha bo mes di Influenza DVG tin vacuna di Influenza completamente gratis pa e grupo di riesgo cu ta ensera adulto mayor di 60 aña y ciudadanonan cu un of otro malesa cronico of un enfermedad cu ta afecta nan sistema inmunologico. Pa es cu no ta cay bou di e grupo di riesgo pero ta desea e vacuna, por cumpra esaki pa afl 20,- na Departamento di Malesanan Infeccioso.

Pa proteha bo mes y otronan di Influenza A, DVG ta sigui conseha comunidad pa practica e medidanan di higiena cu ta ensera.

• Laba man frecuentemente

• Evita contacto cu hende malo

• Si bo ta malo evita bay den publico, keda cas y “ziek uit”

• Usa tapa boca pa proteha bo mes y otronan

• Mantene un alimento saludabel y bebe suficiente liquido (awa, thee) pa mantene bo mes hidrata

• Haci movecion pa mantene un bon condition

Si bo persona ta malo y ta presencia problema respiratorio, tuma contacto cu bo dokter di cas pa sigui monitor bo salud.

Departamento di Salud Publico ta sigui monitor pa virusnan cu ta circula riba nos isla pa mantene comunidad informa y pa por preveni.

