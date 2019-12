Manera priminti, paramento den rij pa stempel papelnan entre otro di BBO y demas Premie ta pasa pa pasado

Parlamentario Endy Croes ta contento di e desaroyo nobo den Departamento di Impuesto alrespecto e siguiente punto. Tabata na inicio di 2019 cu Parlamentario Endy Croes a solicita Departamento di Impuesto durante un reunion publico alrespecto e posibilidad pa digitalisacion riba e tema aki. Departamento di Impuesto a priminti cu pa final di aña 2019 e proyecto aki por ta asina leu. Parlamentario Endy Croes ta felicita y gradici Departamento di Impuesto cu e logro aki. Buscamento di stempel Actualmente tur comerciante mester manda un empleado bay para den rij prome cu e fecha 15 di cada luna. Esaki ta pa busca un stempel di Departamento di Impuesto riba e documento cu bo ta paga premie cu mester wordo paga alrespecto e luna anterior. Por ehempel, momento cu luna di december cera comerciantenan mester paga Loonbelasting, premies di AOV, AZV y tambe paga BBO promer cu 15 di e siguiente luna. Pues si ta trata por ehempel luna di December esaki mester wordo paga promer cu 15 di januari. Kico ta e parti mas fastioso di e sistema actual? Aunke awendia hopi comerciante ta paga na tempo online y via banco pero toch – aunke cu e pago ta haci caba – e “MESTER” bay busca e stempel promer cu 15 di luna sino e sistema mes ta genera un boet automaticamente pa bo siendo esaki ta paga caba. Pues dianan 14 y 15 di cada luna Departamento di Impuesto no ta cos di mira. Departamento di Impuesto a crea un plataforma digital cual ta carga e nomber di “BOi” (Bo Impuesto). Deseo ta cu entrante mei 2020 obligatoriamente tur comerciante mester ta registra riba e sistema unda entrante Juni 2020 sector priva di Aruba lo cuminsa entrega tur declaracion di impuesto di negoshi den forma digital. Consecuentemente esaki ta significa cu declaracion por medio di formularionan di papel y paramento den rij pa busca un stempel na Departamento di Impuesto ta bira algo di pasado. Parlamentario Endy Croes ta sigur cu esaki lo trece un alivio pa comercio pero tambe lo eleva e eficiencia di Departamento di Impuesto. Pues por medio di e plataforma “BOi” negoshinan por haci declaracionnan “online” via computer, desktop of mobile device. Tur comerciante por haci un cita “online” pa registra na Bo Impuesto “BOi”. Por subi https://boimpuestoappointments.as.me of via website oficial www.impuesto.aw pa haci bo cita pa registra. Corda cu “MESTER” registra promer cu fin di mei 2020. Di e manera aki Gobierno ta cumpliendo a pie de la letra cu Innovacion cual ta un di e drivernan di e Gobierno actual primordialmente eGovernment como parti di e Plan Strategico 2020-2030 cu partner strategico Estonia eGovernment Academy. Den Jaarverslag 2019 di Minister President na capitulo # 4 bou Innovacion por tuma nota un poco mas detaya di eGovernment.

Parlamentario Endy Croes ta contento cu den tempo record den menos di un aña ta logrando cambionan grandi di e magnitud aki treciendo alivio grandi alabes pa pueblo y primordialmente pa comercio.

