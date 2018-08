Manera palabra, piscadonan lo haya tur participacion den Parke Marino

Minister encarga cu Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Sr. Otmar Oduber a anuncia cu ta trahando riba Parke Marino. Pa mas cu 30 aña ta trahando riba e proyecto aki y e gobierno aki a tuma un decision riba proteccion di Medio Ambiente segun e mandatario. Despues di un reunion recientemente cu miembronan di Centro di Pesca Hadicurari a dirigi un carta pa nan fecha 24 di juli 2018 unda ta reconfirma kico ta sosodiendo cu e proyecto y tambe locual a wordo palabra den reunion.

E prome fase awor ta e parti legislativo esta e ‘raamwerk’ pa loke ta trata Parke Marino cu ta algo sumamente positivo y bunita cu ta pone Aruba riba panorama internacional. E proteccion ta riba flora y fauna y special bida marino. Segun Minister Oduber, esaki ta un LB ham, (Landsbesluit, houdende algemene maatregelen) cu ta un parti di un Landverordening debi cu e tin un bachi legal caba. Minister Oduber kier trece bon cla cu ainda no a tuma ningun decision riba prohibicion pasobra no a yega na e fase ey ainda. Loke ta tumando luga, ta cu e marco legal ta wordo poni riba papel unda ta bay cuminsa cu e ronda di consulta cu tur usuario di e parti marino. Ta papia aki di piscado, buceado, personanan cu ta haci uzo di boto sea pa placer of negoshi, fundacionnan manera Turtugaruba, instancianan cu ta cuida parhanan etc. Segun Minister Oduber, lo bay reuni cu nan pa e ora bay fiha e plan di maneho pa Parke Marino.

E conseho mester haya ainda for di Raad van Advies y na September ora haya e consehonan ta bay sinta cu tur grupo. Segun Minister Oduber, e experticio pa locual ta nos bida marino e.o e piscadornan tin. Pesey ta bay reuni cu nan y despues di a papia cu nan y yega na acuerdo cu nan, e ora ta hancra e reglanan pa e Parke Marino. Cu e decision aki mesora ta informa comunidad den su totalidad. Intencion di un Parke Marino ta, proteha e flora y fauna y e bida marino pa futuro. E piscadonan por ta sigur cu nan ta bay haya nan luga manera a palabra den e ultimo reunion cu a tuma luga dia 23 di juli y manera registra den carta di dia 24 di juli dirig na sr. Alex Farro.

E proceso aki ta contrario na e ley cu ex Ministernan a pusha pa prohibi piscamento di cierto pisca. Pero e gobierno aki si ta bay busca consulta cerca e piscadonan segun Minister Otmar Oduber. Durante conferencia di prensa di diahuebs, e mandatario a duna tur miembro di prensa un copia di e carta cu el a manda pa e piscadonan.

