Maneho nobo pa companianan uitzend entrante 1 di augustus 2019

Anticipando riba e publicacion oficial di e maneho nobo di minister di Labor, Sr. Glenbert Croes, ariba uitzending ( esta e ponemento di trahador temporal na disposicion di un tercer compania), DAO kier a anuncia na pueblo en general cu e maneho nobo lo bay na vigor entrante 1 di augustus 2019. Esaki ta encera cu desde e fecha aki tur persona of compania cu kier haci un peticion pa un permiso di uitzend, of kier prolonga un permiso existente, por haci esaki na oficina di DAO na Paardenbaaistraat 11. Tin un formulario standard disponibel na DAO pa haci e peticion.

Banda di e formulario standard mester entrega tambe:

*Un extracto di e registro di Camara di Comercio cu e meta pa opera un Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo) of pone trahadornan temporal na disposicion di tercer companianan, no mas bieu cu 3 luna;

*Un copia di e permiso di establecimento (vestigingsvergunning), si ta aplicabel;

*Un copia di e directievergunning (permiso pa por opera como bestuurder), si ta aplicabel;

*Un copia di e permiso di estadia di e director of doño di e Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo), si ta aplicabel;

*Un Curiculo Vitae cu ta menciona tur e estudio y cursonan relevante hunto cu diploma y certificadonan corespondiente, pa por determina si e persona por maneha e Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo);

*Un declaracion di Impuesto riba e comportacion fiscal di e Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo), no mas bieu cu 3 luna;

*Un copia (modelo) di e acuerdo di uitzend (uitzendovereenkomst) conforme articulo 1615ij di e Codigo Civil di Aruba cu e Agencia di Empleo temporal (uitzendburo) lo uza cu su trahadornan temporal;

*Un copia (modelo) di e acuerdo di servicio (overeenkomst van opdracht) entre e Agencia di Empleo Temporal ( uitzendburo) y e tercer compania (e compania cu ta haci uzo di e trahador temporal), mencionando e obligacion di e uitzendburo pa pone trahadornan na disposicion di tercer companianan;

* Un copia di e condicionnan general cu e Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo) ta uza pa pone su trahadornan temporal (uitzendkrachten) na disposicion di tercer companianan;

*Un copia di un identificacion valido di e director of doño di e Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo) (paspoort, rijbewijs of cedula);

*Si kier uza un apoderado mester di un carta di apoderacion di e director of doño di e Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo) y un copia di un identificacion valido di e apoderado.

Si e empleado di DAO determina cu e formulario standard ta bon yena y e documentonan rekeri ta completo y corecto, e peticionario ta haya un prueba di recibo (ontvangstbewijs), y mester paga 250 florin. E prueba di recibo aki no ta un prueba di aprobacion. Unabes cu ricibi e prueba di pago e termino legal di 12 siman ta cuminsa core.

Den liñanan grandi por bisa cu si compara e maneho nobo cu esun bieu, a bira mas estricto cu 1. e evaluacion di e peticion, y 2. e condicionnan cu ta pone ariba e permiso di uitzend.

E evaluacion di e peticion

Ta check si e peticionario tin un bon record di conducta na DAO.

Ta check si e peticionario su unico meta di e compania ta: traha como un uitzendburo (e agencia cu ta manda trahador temporal pa un tercer compania). Akinan a bira mas streng cu promer, pasobra companianan combi (cu tin riba nan registro di Camara di Comercio, banda di e meta di uitzend, otro metanan) ya no ta posibel mas.

Ta check e background profesional di e peticionario. Pa loke ta e educación, mester tin minimal un background den HRM of algo similar y un curso basico den leynan laboral Arubiano. Pa loke ta e experiencia di trabou, mester tin por lo menos 3 aña di experiencia den e ramo di uitzend. Akinan a bira mas concreto, pasobra ta specifica ki conocimiento ta nos ta spera di e peticionario.

E condicionnan mara na e permiso di uitzend

No por pone trahadornan cu un permiso di estadia y trabou na disposicion di un tercer compania, pa haci trabou temporal. Tene na cuenta cu trahadornan stranhero cu pa un of otro motibo no ta cay bou di e regimen di permiso di e LTUV (p.e. firma liber) si por bay na disposicion di un tercer compania.

E Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo) mester firma cu e trahador temporal (uitzendkracht) cu nan ta manda pa un tercer compania. Un acuerdo di uitzend (uitzendovereenkomst) preto ariba blanco.

E Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo) ta firma cu e tercer compania (esaki ta e compania cu ta haci uzo di e trahador temporal, e uitzendkracht) un acuerdo di servicio (opdrachtovereenkomst) preto riba blanco.

No ta traspasa e Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo) pa otro persona/compania, sin cu a pone e Minister 2 luna adelanta na altura di esaki.

E Agencia di Empleo Temporal (uitzendburo) ta cumpli cu tur e leynan laboral.

Condicionnan 2 y 3 ta extra compara cu promer. Nan t’ey pa visualisa mihor ainda e construccion triangular di e fenomeno di uitzend, y principalmente pa proteha e trahador temporal (uitzendkracht) mihor.

Despues di evalua e peticion, DAO ta traha un conseho y mand’e pa Minister. E ta e instancia cu ta tuma e desicion si e peticionario ta haya e permiso di uitzend si of no. Si e Minister dicidi pa duna e permiso, e peticionario tin cu paga e restante di 2250 florin, pa e por haya su permiso di uitzend.

Finalmente, como extra servicio DAO lo organisa un sesion informativo obligatorio pa e peticionario cu a haya un permiso di uitzend. Den e sesion aki lo duna informacion riba e ley di uitzend, e derecho y obligacionnan di partidonan envolvi den e relacion triangular y e supervision riba cumplimento cu e Ley di uitzend.

Comments

comments