Maneho nobo di DPL ta costa e comerciantenan hopi placa

Simmons-Andrade Group tin 3 aña ta warda pa haya un trahado. Nan a sigui e procedura normal, via DPL, di cual via e sistema ta bay y ta haci un peticion pa yuda busca un empleado, y cu mester warda 8 siman. Esaki nan a haci na September. Y ora cu nan a wak cu nan no ta haya, cu nan mester trece un trahado di afo y esaki ta un procedura normal di tur comerciante. Despues di 8 siman, DPL a bisanan cu nan no a logra manda hende pa Simmons-Andrade Group y cu nan lo mester busca trahadodi afo. Despues di esaki nan a cuminsa cu e proceso di screening un paar di profesional potencial y asina nan a logra cera un team. A sigui pa e siguiente fase, y awo tin e situacion cu a para tur peticion. Esaki ta costando e compania masalmente. Ta dificil pa bisa, cu no tin hende na Aruba, y no tin terapista pa traha. Simmons-Andrade Group tin capacidad pa empleadonan.

Sra. Simmons- Andrade ta contento cu e servicio di DPL, pero nan no por a provide nan cu un trahado. Y door di esey nan a bay pa e siguiente opcion, pero awo cu e maneho nobo, tur cos ta para. Pero ya Simmons- Andrade Group ta dialogando. Y como directora di e grupo e ta responsabel di e operacion di e luga y tambe tin trahado cu ta depende di dje.

Actualmente nan ta depende totalmente di e sistema di DPL, cu en principio no ta corecto. Como comerciante, bo tin un pasion y vision, bo ta kere den algo. Pero den e caso aki ta parce cu ta depende di un sistema pa por logra bo soño y esey ta un tiki dificil pa nan.

Nan tin un proyecto den Januari cu nan ta bay habri, nan tin contract firma y inversionnan haci, pero nan mester a para esaki, precisamente door di e mesun situacion aki. Nan ta wardando ariba decision di gobierno. Pero asina aki, niun negoshi pro crece. E business di futuro ta esaki, e potencial di crece t’ey, pero pa esaki mester di empleadonan cu por produci pa garantisa continuidad di un negoshi asina. En general, nan ta sperando kico ta bay pasa y ta spera cu pronto nan por haya algo positivio pa sigui traha ariba logro di metanan di compania, den e caso aki, di e filiaal aki, segun Sra. Yvonne Simmons- Andrade, directora di Simmons- Andrade Group, Backstage y Foot Fit.

