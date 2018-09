Maneho integral pa cu nos systema di Psikiatria y Adiccion

Den e plan di gobernacion di Minister Dangui Oduber ta stipula cu riba e tereno di psikiatria y adiccion lo bay pone atencion ariba un maneho integral cu e meta pa mehoracion di calidad di bida di e persona cu ta sufri di un malesa psyciatrico y adiccion. Esaki kiermen cu e cuido lo bay ta dirigi ariba e necesidad di e persona.

E vision di Minister ta na promer lugar ta pa reconoce adiccion como un malesa y dune su debido atencion pa cu cuido necesario cu un persona mester haña. Como promer accion lo haci esfuerzo pa bini cu un lugar caminda adictonan ambulante por “walk in” cu lo ta habri 24/7. Esaki lo yuda duna e cliente su base manera cuminda, un baño y lugar di drumi. For di e base aki lo por guia e cliente y dune e cuido necesario.

E cuido lo concentra su mes ariba e persona tumando su nucleo familiar (omgeving) den e proceso aki. Serando e persona den un instancia lo mester ta e ultimo recurso. Esaki ta bay crea cu ne cu nos trahadornan social y esnan den e ramo di psikiatria y adiccion lo mester bay cambia nan forma di traha. En bes cu e cliente ta bin buska e cuido e trahador social of “verpleegkundige” lo aserca e cliente, lo guia e cliente y lo tuma su ambiente familiar tambe cune. Asina e guiado ta wak kico ta e problema real y por guia e famia conhuntamente cu e persona. E dunado di cuido lo fungi como un “casemanager”. E team cu ta duna e cuido aki lo ta uno multidisciplinario y lo bin cu un team pa cada districto.

E systema aki ta trece cune cu diferente instancianan y departamentonan ariba e tereno di psikiatria, adiccion y social lo mester bay traha mas estrecho cu otro.

Prioridad di Minister awor ta pa bin cu un team manera ariba menciona dirigi ariba mucha y hobennan. Actualmente un mucha of hoben (bou di 18 anja) cu problemanan di adiccion no tin niun caminda pa bay pa e cuido necesario. Lo bay cuminsa cu un team multidisciplinario cu lo bay guia y trata muchanan cu problema psikiatrico y problema di adiccion. E manera di cuido lo ta uno integral y lo guia e mucha conhuntamente cu e famia. Lo analisa kico ta e problema den e famia y si esaki ta e caso lo trata e mayornan y/of cuidadornan di e mucha tambe. Conhuntamente cu esaki lo bay haci mas na prevencion caminda cu lo bay sinta cu Departamento di Enseñansa pa bin cu programanan na scol cu ta informa muchanan ariba e tema di adiccion y psikiatria. Minister di Turismo, Salud Publico y Deporte, sr. Dangui Oduber a institui un “stuurgroep” cu lo duna minister un conseho dentro di 2 luna con pa ehecuta e vison aki den un plan di maneho y accion.

Comments

comments