Maneho exitoso di turismo di Aruba ta keda refleha den e 900 miyon dollar di inversion comercial

E no ta un secreto cu Aruba su pilar economico mas fuerte ta turismo y cu sin e pilar aki, Aruba su economia no lo por draai como debe ser. No obstante cu Aruba ta ser considera como e perla di Caribe, pa por mantene e pilar economico aki bibo, ta rekeri un maneho structural cu ta enfoca riba e asina yama ‘turista di calidad’. E turista di calidad ta esun cu ademas di bin relaha na nos isla, ta laga atras un bon cantidad di placa den nos economia. Na su turno, door di ta un isla atractivo pa e turista di calidad, ta haci cu e ta atrae inversionistanan cu tambe ta engrandece nos economia.

“Ya caba for di tempo di ta den oposicion, mi persona a bin ta papia riba e enfoke pa e turista di calidad. Awor cu pueblo di Aruba a duna e confiansa pa ta den gobernacion, nos a sali crea un maneho structural cu ta percura pa eleva e calidad di turismo cu Aruba ta ricibi. Awe nos ta mira e fruto di e maneho aki ta ser refleha den e mas cu 900 miyon dollar di inversion comercial cu turismo ta trece cu ne”, Minister Dangui Oduber a expresa. E mandatario ta splica cu e inversionnan aki ta na beneficio di henter pueblo y como mandatario encarga, lo sigui haci tur cos posibel continua den e rumbo aki.

Inversionnan

E 900 miyon dollar aki cu ta ser papia di dje, ta reparti den un total di 5 proyecto. Esakinan ta encera e proyecto ‘Gateway 2030’ di aeropuerto di Aruba, balora na 275 miyon dollar. Transformacion di e area di waf actual na Oranjestad den un ‘Port City’, balora na 500 miyon dollar. Inversion di 35 miyon dollar pa renobacion y expansion di ImSan, unda lo ta enfocando riba turismo medico. Renobacion di Ex Aqua condominiums , cual ta un proyecto cu pa hopi aña a keda para. Awor a bin un inversionista nobo, kende lo inyecta 30 miyon di dollar den e proyecto aki. No por laga afo un otro 60 miyon di dollar cu lo keda inverti pa construccion di Xavier University School of Medicine, cual lo bira e cas di hopi studiante internacional aki na Aruba.

Minister Dangui Oduber: “Cada un di e inversionnan aki nifica mas empleo, mas estimulo den nos economia y tambe un entrada stabiel pa Gobierno di Aruba.”

Como e mandatario encarga cu turismo, Minister Dangui Oduber ta bisa di lo sigui firme cu e maneho actual pa turismo. “Lo sigui enfoca riba e turista di calidad. Nos lo inverti na unda mester pa asina atrae mas di e turistanan aki, como tambe haci Aruba un luga atractivo pa inversionista. Ta danki na turismo nos economia ta draai y di forma responsabel nos lo sigui engrandece esaki”, e mandatario a expresa den un tono firme.

