Maneho di watersport mester wordo ehecuta di acuerdo cu ley

Esunann encarga cu e Beach Policy ta recomenda na e doñonan di e waters sports pa cumpli cu e reglanan ya cu nan tey pa cumpli cu nan siendo cu segun e hurisprudencia fiho di Hoge Raad, e interes general tin cu prevalece na tur momento. E e situacion cu violacion no a wordo atendi pa algun tempo no kier men cu gobierno no por actua. Sra. Anouk Balentina, hurista na DIP ta relata.

Gobierno tin e deber di enforsa su leynan y maneho anto riba esaki un y tur tin cu mantene e ley zowel hotelnan pero tambe water sports, ya cu e ley ta conta pa tur hende y mester compronde esaki.

E maneho su base ta den APV y pesey Polis ta zorg pa ehecutacion di e maneho y nan actua contra esey pasobra e ta den ley y nan por actua riba e beachnan pero e maneho ta esun cu a wordo publica y tur hende mester respeta.

Tin cierto disgusto cu e doñonan di e water sports cu e cumplimento di ley, unda por haya sancion di dos tipo cu ta e boetnan na cargo di polis anto DIP ta na cargo di e strikenan y na cada momento cu tin esaki ta wordo informa na e persona. Na e di 3 strike nan tin cu bay over na trek in, pero tin situacion cu no ta considera un light strike pero ora ta cosnan pisa e ora por bay na trek in directamente tambe di e permiso y esaki no ta wordo haya mas.

E comportacion di e watersports mester ta riba un linea netjies mirando cu por ehecuta e leynan y duna sancionnan aki. Otro punto ta cu tabata tin hopi diferencia entre e doñonan y durante e aña aki tambe y esaki por ta un motibo pa kita un verguning. A base di esaki a dicidi di bay over di e ley pa e proximo añanan unda ta bay adapta e voorwaardennan, unda ta splica kico mag y kico no anto cu e tipo di comportacionnan aki sigur e personan asina no ta wordo tolera mas, segun Sra. Anouk Balentien, hurista na DIP.

