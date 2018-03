Maneho di vacunacion contra keintura geel

Minister encarga cu Turismo, Salubridad Publico y Deporte, Sr. Dangui Oduber ta anuncia e maneho nobo di vacunacion contra keintura geel (gele koorts) pa turistanan cu ta biaha pa Aruba via aerolineanan cu ta bin for di paisnan endemico. E maneho aki ta basa riba recomendacionnan di “World Health Organization” y “International Health Regulations” pa motibo di e riesgo cu nos comunidad ta core pa e virus aki wordo transmiti pa nos hendenan dor di turistanan y personanan cu ta biaha pa Aruba cu ta procedente di paisnan cu ta cay den lista di paisnan cu riesgo halto di transmision. Esaki ta wordo enforsa a base di e “Toelatingsbesluit” (artikel 7, 2de lid) cual Minister encarga cu Salubridad Publico ta dicidi ki ora ta enforsa un maneho pa proteha nos cuidadanonan ora ta trata di un malesa contagioso (ley AB 1992 no GT 11) den un forma epidemico.

Keintura geel (gele koorts) ta un enfermedad viral den hende humano cu ta wordo transmiti door di “Aedes aegypti” y otro especienan di sangura. E ta un virus peligroso y por hasta causa morto si no wordo vacuna contra esaki. E vacuna aki ta duna protecion na e ser humano dor di crea imunidad contra e virus aki. Un dosis di e vacuna aki ta suficiente pa proteha e ser humano pa bida largo contra e virus.

A base di e maneho nobo aki e ta obliga turistanan cu ta biaha pa Aruba cu ta procedente di paisnan cu ta cai den e lista di paisnan cu riesgo halto pa cu e virus aki, pa vacunanan mes prome cu drenta Aruba. E ta obligatorio pa demostra na imigracion un certificado di vacunacion contra keintura geel manera e personanan aki baha foi avion na aeropuerto prome cu drenta Aruba. E certificado aki ta obligatorio pa hendenan y turistanan cu ta biaha pa Aruba riba 9 luna di edad, cu ta procedente di paisnan cu ta cai den e lista di paisnan cu riesgo halto pa e virus di keintura geel.

Aruba ta un di e poco islanan den Caribe cu no tin e maneho aki ainda. Por ehempel na Corsow, Boneiro, Saba, St. Eustatius y tur e islanan ariba ja caba esaki ta wordo enforsa pa tur e hendenan y turistanan cu ta biaha pa e islanan aki cu ta procedente di e paisnan cu ta cai bou e lista di paisnan cu riesgo halto pa transmiti e virus aki.

Dia 1 di maart 2018 e maneho nobo aki lo wordo implementa dor di Departamento di Salubridad Publico y ya a informa e maneho aki detayadamente na tur departamentonan di gobierno concerni y tambe na tur e “stakeholdersnan”. Pa cumpli cu esaki Departamento di Salubridad Publico (DVG) ta trahando di serca cu IASA (y departamento di imigracion), ATA, y Departamento di Aviacion Civil. E departamentonan aki di gobierno a comunica e maneho nobo detayadamente na lineanan aereo y tur esnan concerni incluyendo AHATA, ACT, AAA. E lista di paisnan cu tin riesgo halto pa transmision di e virus aki ta disponibel dor di Departamento di Salud Publico. Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na telefoon 522-4200.

