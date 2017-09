Maneho di personal di Gobierno tin su retonan

Durante bishita di sra Omaira Lares, directora di Departamento di Recurso Humano di Gobierno na Gobernador, ta splica cu e Gobierno nobo mester bay tene na cuenta e proceso di e desaroyo di nos trahadonan publico.

E ta sigui splica cu comparti cu Gobernador algun informacion, vooral e plan di transicion con ta bay atende cu esnan cu ta trahando cu e gabinete. Ta bay traha un plan pa comparti prome cu minister Bermudez y tambe secretaria di ministerraad y su informacion tabata esey.

A keda riba liñanan grandi riba kico ta bayendo awor aki. E puntonan di preocupacion cu for di DRH pa e maneho di personal cu kier atencion riba dje, esey lo bin pa e parti di formador.

Lares a sigui splica cu nan tin puntonan di preocupación, pero kier compartie prome cu minister Bermudez, pa e ta na altura. E experiencia cu nan tin den e ultimo añanan, cu consecuentemente tin cosnan cu ta wordo lubida riba maneho di personal y cu kier pa pone atención riba dje.

E reto di mas grandi ta atende cu asina hopi departamento. DRH ta un departamento chikito di mas of menos 60 hende, di cual un 30 persona cu ta atende cu cada stuk individual. E 30 hendenan aki tin cu service un aparato Gubernamental di riba 4000 empleado publico cual ta hopi pa 30 hende. Ultimo añanan a bin cu otro sistemanan di traha. No ta kere pa tin mas hende, pero traha mas miho y traha mas eficiente. Esey poco poco ta logrando. Durante e ultimo lunanan cu mester a atende cu cosnan mas acelera, esey no a logra hopi bon. Esey ta un di e retonan mas grandi. Un preocupacion cu nan tin, con nan tin cu service e aparato publico di mas di 4000 hende mas miho. Ora cu nan service nan, den e sentido pa percura pa tur cos ta na tempo y bon, ta nifica cu e empleado publico tambe ta haci su trabao mas miho, mas contento. Esey ta keda un reto cu nan ta atende cune.

Lares a splica cu ta atende cu e ambtenaar for di momento cu e drenta te despues di su fayecimento. Pero preocupacionnan cu nan tin awor aki ta manera e maneho di ziekteverzuim. Tabata tin un incidente caminda cu un empleado publico a dal un dokter di seguro y esey ta inaceptabel, pa sigui acepta e maneho di ziekteverzuim asina eynan. Un empleado publico no ta suppose di comporta su mes asina eynan, cu bo no ta di acuerdo cu un dokter di seguro, cu bo no ta di acuerdo cu el a mandabo traha, ta uno, pero bo no por bira violento y dal un dokter asina eynan. No ta prome biaha y esey ta cosnan cu tin cu atende cune

DRH no a papia mucho riba e overtoligheidspoule. Pero esey tambe ta un preocupacion. Den curso di e simannan cu ta bin, lo skirbi mas, lo prepara diferente documento, pero esey tin cu comparti esaki prome cu e minister e ora.