Maneho di keho ta obligatorio desde 1 di januari 2019

Klachtenregeling ta obligatorio pa dunadonan di cuido entrante 1 januari 2019. Si no cumpli, lo tin sancionnan segun Sra. Cheryl Rosa- Fingal, Inspector di Gezondheidszorg.

Segun e Ley di Calidad di Cuido e ta obligatorio pa tur dunado di cuido tin un ‘klachtenregeling’, es decir un maneho di keho. Esaki ta nifica cu tur pashent lo mester por tin e oportunidad pa entrega un keho contra un dunado di cuido of practica si e no ta satisfecho cu e servicio cu a wordo ricibi. Prome cu e introduccion di e Ley di Calidad di Cuido, un maneho di keho no tabata obligatorio y pa e motibo aki e dunadonan di cuido no tabata obliga di trata y resolve kehonan di nan pashent.

Desde september 2017, tur dunado di cuido a wordo notifica y recorda pa medio di carta, email y reunionnan cu nan mester tin un maneho di keho. E dunadonan di cuido a ricibi tur e rekisitonan por escrito y a wordo pidi pa controla si nan maneho di keho ta cumpli cu e rekisitonan aki. E maneho di cuido mester ta visibel pa e pashent.

Sinembargo, entrante 1 di januari 2019 a bin cambio den esaki y Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) ya ta controlando desde januari 2019 si en berdad e dunadonan di cuido tin un maneho di keho cu ta funciona manera ta stipula den ley.

E meta di e maneho di keho aki no ta solamente pa e pashent tin e oportunidad pa entrega un keho si e no ta satisfecho cu e servicio duna door di un dunado di cuido. Pero tambe e maneho di keho ta duna oportunidad na e dunado di cuido pa controla e calidad di cuido cu e ta duna y pa e keda mehora e cuido y servicio, segun Sra. Cheryl Rosa- Fingal.

Tin diferente rekisitonan cu e maneho di keho mester cumpli cun’e. Entre otro, cu mester ta bisto y claramente describi con un pashent por entrega e keho. Tambe cu un pashent mester por entrega e keho por escrito door di yena un formulario cerca e dunado di cuido y cu e keho mester wordo resolvi dentro di 6 siman pa e dunado di cuido (solamente den casonan particular por haya extension di maximo 4 siman mas).

Un otro rekisito importante ta cu mester tin un ‘klachtencommissie’. Esaki ta un comision cu lo intermedia den casonan cu un pashent y e dunado di cuido no por yega na un acuerdo of cu e pashent no ta satisfecho cu e manera con su keho a wordo trata. Pues, den e casonan ey, e pashent por entrega su keho na e comision di keho cu lo tuma e keho over y haci su mesun investigacion. Ta importante pa remarca cu IVA lo keda monitoria si e kehonan ta wordo trata door di e dunadonan di cuido. Esey kiermen cu semper pashentnan por keda acudi cerca IVA pa pregunta of asistencia.



Cuminsando januari 2019, IVA lo controla si e dunadonan di cuido tin nan maneho di keho. Si esaki no ta e caso, lo bay over na sancionnan stipula den e ‘Toezicht- en Handhavingsbeleid Landsverordening Kwaliteit in de Gezondheidszorg’ cu por haya riba e website di IVA: www.iva.aw

