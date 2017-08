Maneho di “kaderspersoneel” no ta nada nobo

Relaciona cu e carta di ‘kaderspersoneel’ cu a keda circula riba medionan social recientemente, Minister di Finanza, Angel Bermudez ta clarifica cu e carta aki, cu akeda firma dia 9 di Augustus den conseho di minister ta un maneho existente cu desde aña 2015 a wordo implementa conhuntamente cu Departamento di Recurso Humano (DRH).

E mandatario a informa cu actualmente tin un paro di personal manera cu diferente instituto, entre otro CFT a sostene den pasado. Sin embargo debi na e avalancha di peticionnan pa promocion di trabou of cambio di contract cu den e ultimo simannan ta keda solicita, Minister Bermudez a considera cu tabata e momento oportuno pa enfatisa y recorda tur hefe di departamento riba e maneho aki.

Minister Bermudez ta splica cu solamente ora ta trata di ‘kaderpersoneel’, pues profesionalnan cu estudio avansa manera WO- of HBO- diploma, nan por bin na remarke pa un nombracion como un ‘tijdelijk ambtenaar’.

Sin embargo e profesional aki mester cumpli cu algun stipulacion, entre otro, nan mester ta funcionando positivamente na trabou, mester conta cu e condicionnan specifico manera ‘keuring’ di doctor y carta di ‘goedgedrag’ manera ta stipula segun e ley di LMA y e proposicion ta conta pa hendenan cu ta den servicio ya caba y den un funcion existente.

“E areglo aki no ta conta pa coordinadornan di ministernan, pues ora tin un cambio di Gabinete e coordinadornan tambe ta bay. Den nan contract ta stipula cu e contract legalmente tambe ta caba ora e termino di e gabinete yega na su final”, asina e mandatario encarga cu fianzas Publico a indica.

Segun Minister Bermudez pa domina y reduci e volumen di e aparato gubernamental tin entre otro un VUT cu tambe ta habri e luna aki. Di otro banda, tur departamento di Gobierno mediante e carta di “kaderpersoneel” a keda recorda cu pa fortifica e calidad di e aparato gubernamental, por tuma den servicio solamente esunnan cu tin un preparacion mas avansa y cu ta conta cu e condicionnan stipula.

Minister Bermudez ta enfatisa cu pa evita cu aspectonan politico ta cay den wega, principalmente den e temporada aki, a manda un recordatorio na tur hefe di departamento riba e condicionnan pa nombra of propone un persona den un ‘kaderfunctie’ como un ‘tijdelijkambtenaar’.

“E contenido di e carta ta simplemente un formalisacion di lo cual pa e ultimo 2 aña ta andando caba. Si bo lesa e carta bon, e ta un carta cu ta pa clarifica, pues e no ta nada nobo!”, asina Minister Bermudez a expresa.