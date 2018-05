Maneho di Duana ta stroba Duaneronan yuda den cuida nos fronteranan

Tin coleganan den departamento di Duana cu a expresa cu nan ta willing , cu ta ansioso pa desempeƱa trabou di cooperacion pa proteha nan fronteranan caminda cu nan kier cuida nan pais. Pero e sistema ta tene nan traha cera den oficina pa traha placa so. Gobierno lo mester reevalua e posicion di e leiding, segun Sr. Edward Maduro Presidente di SADA .

Gobierno mester bin cu un standpunt hopi mas fuerte den e tema aki, pasobra no por ta cu tin coleganan cu kier haci nan trabou pero bo tin nan mara. Segun Sr. Maduro, ta mescos por ehempel cu bo tin un cacho pa cuida pero bo ta tine mara na leash wanta, anto e ora ladron ta drenta otro banda.

Ta yega un momento unda cu e miembronan mester demostra cu nan kier gana di traha cu mas fervor anto den esaki leiding ta purba tapa solo cu un dede door . Esaki ta un di e tareanan di Duana y ta keda lucha pa haci e trabou cu mester haci no solamente e parti di e placa pero tambe pa controla e cosnan ilicito cu ta drenta nos costanan.

Duaneronan ta sinti cu nan ta wordo stroba di haci nan trabao manera mester ta, ta e motibo cu no tin suficiente personal, anto esaki ta e historia cu nan a duna na SADA for di hopi decadanan caba, caminda cu no tin personal tampoco den Polis y Kustwacht anto esaki no por ta un excuse pa esaki siendo cu SADA a bin cu alternativa riba e topico aki. Si leiding no ta funciona y no por ta creativo, e ora mester bay tuma un otro direccion.

Den todo caso mester tuma na cuenta cu Cuerpo di Duana no por haci nan trabou si tin algo cu ta stroba pa logra esaki siendo cu e funcionarionan kier sali, kier controla y duna un man pa proteha nos paisa anto nan ta wordo stroba di hacie.

No por laga e situacion aki riba polis cu Kustwacht so si no cu ta suppose cu e 3 departamento lo mester traha hunto pa asina logicamente haci e trabou mas miho, pa asina yega na un frontera mas cera, unda por cierto aworaki tin problema eynan unda cu den discucion cu e director di Departamento di Duana mes ken a bisa cu miho laga e trabou ey na polis.

Esaki Sr. Maduro ta algo hopi di lamenta ya cu’n director cu den pasado tambe tabata tin cargo chikito y a crece, y cu tambe yega di haci tur e cosnan ey anto awor diripiente tin e pensamento ey cu kier laga e trabou na polis anto SADA ta keda bringa pa logra esaki.

