Maneho di desperdicio ta responsabilidad di nos tur

Comienso di e siman aki Parlamento di Aruba a cuminsa trata e tema di Serlimar. Un tema cu a causa hopi reaccion den pueblo, particularmente na momento cu a haci e anuncio di cambionan di tarifa entrante 1 juli 2018. Durante reunion publico tocante Serlimar, Fraccion di MEP a entrega Mocion No. 5, cual a wordo sosteni unanimamente, cu ta urgi pa esnan cu ta ricibi mesun servicio di otro compania no mester paga dos biaha pa e mesun servicio.



“Mi kier a gradici minister encarga cu Infrastructura pa entrega na parlamento e documentonan relaciona cu nos preguntanan manda por escrito, y tambe pa considera locual ta biba den nos comunidad relata na locual a wordo anuncia pa 1 juli 2018, y pa duna nos un presentacion cu posibel alternativa”, Parlamentario Daphne Lejuez di fraccion MEP ta comenta. E parlamentario ta haya cu nos tur ta responsabel pa maneho di desperdicio, semper y cuando esaki ta wordo refleha na un manera husto unda tur hende ta contribui. E compania responsabel pa maneha esaki na nomber di gobierno, mester pues haci e na un forma eficiente y efectivo pa asina por mantene su costonan di operacion na un nivel cu por cobra tarifanan socialmente responsabel.

Parlamento por medio di Mocion No. 3, a pidi minister pa bin bek parlamento cu su plan, mirando cu e minister a presenta su intencion y ainda falta pa formula e detayenan, pa asina por haya aprobacion di parlamento, mirando cu esaki lo por tin efecto riba presupuesto di nos Pais y siguramente un efecto financiero riba nos comunidad. “Tambe a pidi minister pa duna un tempo amplio pa por conscientisa comunidad di su maneho, y pa e motibo aki minister a informa cu su intencion ta pa cuminsa cu su maneho nobo, unabes aproba, na maart 2019,” segun Parlamentario Lejuez.

Parlamentario Lejuez a trece dilanti durante e reunion publico cu e compania en cuestion lo mester a bira ‘self sustainable’ financieramente desde 2005, pero e ultimo 13 añanan ta ricibi subsidio di gobierno pa por opera. Pues e pregunta cu a surgi ta si e maneho di e compania aki, cu mester hiba un maneho financiero sin ganashi, tabata uno optimal, eficiente y efectivo, y como tal e parlamentario a dirigi preguntanan tocante e maneho financiero di e compania durante e prome tanda.

Maneho financiero socialmente responsabel

“Minister a contesta mi preguntanan pa locual ta e aumento di e costo pa e Raad van Toezicht cu a aumenta di 250 florin pa miembro pa reunion, awor pa 2.000 florin pa miembro pa luna”, Parlamentario Lejuez ta bisa. El a sigui splica cu: “Mirando cu segun e mandatario tabata tin hopi trabou pa trece e cuentanan anual retrasa di Serlimar na ordo – cu el a presenta tambe ‘ter inzage’ na parlamento pa 2012-2015, y ta sinti cu un suma fiho pa e miembronan di Raad van Toezicht lo yuda maneha e costo di e hunta aki.”

Pa loke ta trata e reduccion di entrada di 2016-2017, esaki ta pa motibo cu no tabata cobrando agresivamente. Y pa loke ta Seroe Teishi, segun e mandatario, e ta un post cu ta perde placa y ta hustamente gobierno por medio di landsbijdrage ta contribui pa asina e costo aki ta mas pagabel. E alternativanan cu gobierno a presenta ta un tarifa fiho di 25 florin pa residencial y 35 pa comercial di cual pa residencial 17.50 lo bay pa colecta y 7.50 pa procesa desperdicio.

Mocion pa no cobra cliente di otro compania dobel

Mocion No. 5 entrega por medio di fraccion MEP a tene cuenta cu tin un grupo di ciudadano cu ta haci uzo di otro companianan cu no ta Serlimar pa recogemento di sushi. Cu e intencion actual di gobierno, manera delinea pa Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente den parlamento, ta pa cobra tur ophaalpunt residencial, sin diferencia si nan ta cliente di Serlimar of no, pa e servicio di colecta y procesa desperdicio. Fraccion MEP a trece dilanti cu parlamento su interpretacion di e ley Landsverordening instelling Servicio di Limpiesa di Aruba, di acuerdo cu e principio di igualdad, ta cu actualmente tin base legal den e ley actual sin necesidad di cambio, pa un ciudadano haci uzo di e servicio di recogemento y procesamento di sushi di otro companianan cu no ta Serlimar sin tin mester di paga dobel.

Presentacion di alternativa

Tambe minister a menciona intencion pa cobra turista 2-3 dollar adicional den e passenger tax, y lo kier extende esaki tambe na pasahero di crucero, como tambe introduci tarifanan ora di importa vehiculo pa asina contribui na final di e bida di e vehiculo ora e mester wordo procesa como desperdicio. “Nos ta consciente cu mester contribui na un solucion pa desperdicio di Aruba y cu gobierno tin como tarea pa percura pa nos biba den un ambiente limpi, sano y saludabel den harmonia cu nos medio ambiente y naturalesa. Pero un solucion asina mester ta uno husto y pagabel, pa duna un servicio eficiente, y efectivo. Unda cu e compania estatal encarga cu e servicio ta hiba un maneho financieramente responsabel mirando cu su meta no ta uno pa produci ganashi,” parlamentario Lejuez ta splica.



