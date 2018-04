Maneho di control estricto pa cu Venezolanonan ta na vigor ainda

E hecho cu fronteranan a habri, pa cual IASA tabata tin un tiki preocupacion, ya cu lo a haya hopi Venezolano cu lo bin e isla. Sr. Gerald Fingal, director di IASA ta amplia.

E realidad ta mustra cu por ehempel, e espacio aereo y maritimo a wordo habri. Pero di Venezuela mes, ta e airport di Valencia so tin permiso pa bula pa Aruba. Pero e otro aeropuertonan ainda noh. Te ainda no tin un movecion masal di personanan cu ta bin di otro parti di Valencia pa bin Aruba. Esey te ainda ta ok.

Lo bay haya atrobe, cu e grupo di Aruba lo bay yuda e hendenan aki, pa cual Sr. Fingal di IASA a splica cu e papel di garantia cu e persona na Aruba pa para garante pa e bishitante di Venezuela, ora e yena e formulario, IASA ta tuma e persona su informacionnan. Ta splicanan nan responsabilidad, cu si e persona cu nan a para garantia pe, keda Aruba, pafo di e dianan cu Imigracion a dun’e pa keda, y e no a pidi permiso of extension, e wordo gara, e ta bay wordo deporta. Y e persona cu a para garante, lo haya un boet. E bishitante ta wordo entrevista, si e informacion no ta klop cu e papel di garantia, y si ripara cu e no conoce e persona bon, y duna un otro adres, e persona lo wordo nenga su entrada.

E control institui na 2015 a keda vigente y e periodo cu e espacio aereo a keda cera y e Venezolanonan por a bin via Panama, cos cu awo no por mas, nan tbata bin via Panama, Sto. Domingo y Bogota, esakinan tambe tabata wordo someti na un control estricto. Ta hopi placa nan ta paga pa un ticket via, via. IASA ta pone esakinan ariba un entrevista mas diep pa check kico nan ta bin haci, etc, pa asina por trace nan bek. Pero tin un limite na kico por puntra pa e bida priva di e persona. Esey ta e maneho di IASA.

PAWA tambe a stop di bula, y pa un temporada e Venezolanonan no por a bin via Sto. Domingo, y tampoco via Panama, awo cu COPA a stop di bula. Loke tin entendi, e personanan no tin placa pa paga pasashi. E 150 dollar pa dia, pa e Venezolano, esey a keda na vigor, segun Sr. Gerald Fingal, director di IASA

Comments

comments