Di basta tempo caba Rainbow Warriors Core Foundation a bin ta critica e maneho descabeya di Minister Ursell Arends y di cual mester menciona cu esaki ta grandemente inspira pa su consehero tras di cortina Greg Peterson di Aruba Birdlife Conservation.

Ta Greg Peterson ta dicta cual ambientalista por sinta cu Ursell Arends, y ta un hecho cu te dia di awe ningun biaha tur organisacion ambiental a ser invita pa un reunion general pa discuti e temanan principal ambiental y fiha un esfuerzo conhunto pa atende cu esakinan manera e proprio Sustainable Development Goals ta prescribi, ora ta papia di involucra stakeholders den tumamento di decision pa desaroyo sostenibel y lagando ningun hende atras, pues ningun hende afor.

Mientras cu partido MEP den pasado a mustra grandeza di duna TUR NGO un voz, entre otro den creacion di Fundacion Parke Nacional Arikok y e Parke Nacional Arikok mes, awor un grupito, handpicked pa Greg Peterson so ta hanja oportunidad pa sinta y traha cu Minister Ursell Arends.

Promer cu tur cos mester enfatisa cu Greg Peterson no ta di confia pa loke ta su ambientalismo. Den pasado Aruba Birdlife Conservation a traiciona tur esnan cu a protesta contra e proyecto di e parke di molina di biento na Urirama. Ora Stimaruba, Rainbow Warriors Core Foundation y Aruba Birdlife Conservation mester a presenta den Staten pa cada uno duna nan parti di e pro y contra di e parke, Greg Peterson den un buelta stranjo a corre bira 180% y di CONTRA di e proyecto, bira PRO e proyecto, pero a haci esaki den un manera fini proponiendo na Staten pa acepta un mocion pa declara 16 area cu e personalmente a scohe sin un base cientifico drechi pa esaki, bira area proteha pa inclui den maneho di Fundacion Parke Nacional Arikok.

Otro hazanja di Peterson tawata pa hunto cu tres otro NGO, esta Turtugaruba, FANAPA y Rainbow Warriors Core Foundation entama un caso sumario pa stop e proyecto di Ritz Carlton Aruba.

Den algun maniobra cu por ser califica como baho, egoista y premedita a percura cu a perde e caso y ora tawata deliberando si e cuater NGO lo a bay den apelacion, Peterson a haci un entrevista cu Amigoe, sin consulta cu e otro 3 NGO y mustra cu lo no tawata tin base pa sigui.

Esaki a pone Turtugaruba y FANAPA bandona e caso y ta solamente Rainbow Warriors Core Foundation pro forma a bay den apelacion cu por cierto a perde.

Den un solo tiro Greg Peterson a manipula opinion publico y convence hopi hende cu e tres otro NGO no tin peso.

Greg Peterson a bay corte multiple biaha pa purba para proyectonan hotelero.

Di esakinan ta resalta un caso cu Aruba Birdlife Conservation a gana den corte na 2016 (https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/arubaanse-actie-komt-naar-nederland), den cual hues a dicta cu NO POR CONSTRUI NINGUN HOTEL pabou di Bubaliplas den e area cu ta corre di Amsterdam Manor te cu Divi Phoenix. E realidad ta otro awe, y mester puntra Greg Peterson di con tur hotel a bini toch pabou di Bubaliplas? A haci deal tras porta cera acaso?

Greg Peterson a bira presidente di Fundacion Parke Nacional Arikok y a hinca su amigo intimo Glenn Thode, cu por cierto tambe ta amigo intimo di Minister Ursell Arends den e directiva.

Su maniobranan a conduci na 2018 Minister Otmar Oduber menaza pa kita maneho di Parke Nacional Arikok for di Fundacion Parke Nacional Arikok y e directiva completo di FPNA a entrega retiro, cual a pone cu Gobierno mester a pidi hues den Corte den Promer Instancia nombra un directiva interino.

Di 2018 te 2021 Greg Peterson a keda colga den aire y a perde su “leverage”.

Ta na 2021 ela probecha di e oportunidad pa duna su amigo intimo Ursell Arends material pa hiba campanja cu ne entre otro un Western Wetlands project.

Ora e Gobierno di MEP-RAIZ a forma Greg Peterson a consolida su poder nobo y a cuminza conseha Minister Ursell Arenda pa sinta cu cierto NGO so, esta esunan escohi of recomenda pa Greg Peterson.

Pa e Western Wetland Project cierto NGO so a ser escohi. Pa e proyecto Trash2Cash idem dito y pa e Rights of Nature Aruba tambe.

Den caso di e beach pa Embassy Suites a busca pa piki pieuw. Pakico? Pasobra Greg Peterson no a para NINGUN proyecto hotelero den e area pabou di Bubaliplas.

E asunto ainda ta pendiente, y manera hues a dicta corectamente y manera leynan vigente ta prescribi por duna un ontheffing pa traha e beach na unda Embassy Suites a pidi esaki.

Rainbow Warriors Core Foundation ta di opinion cu legalmente no tin awa pa laba, pues MESTER duna e ontheffing.

Pa promer biaha e proprio tactinanan di Greg Peterson a faya y a backfire y awor su amigo Minister Ursell Arends ta hinca den “pijnbank” of manera ta bisa na ingles “between a rock and a hard place”.

E mesun RAIZ cu a boga pa un moratorio riba mas hotel, cu awor a capitula pa presion di laga TUR proyecto hotelero sigui, hunto cu tur e maniobranan di Greg Peterson y Aruba Birdlife Conservation a pone hopi hende den e generacion di Millennials y GenZ, cu a kere den e promesanan di RAIZ pa defende medio ambiente rabia.

Y manera desde anja pasa e organisacionan eco-radical Extinction Rebellion y Just Stop Oil a inicia cu ataca arte pa mustra nan desconfianza den politica y maneho ambiental, awor RAIZ y Greg Peterson ta inspirando den e mesun generacion di hoben pa sigui e ehempel di ataca arte mediante ecovandalismo.

Rainbow Warriors Core Foundation ta condena sinceramente e atakenan riba arte. Pasobra artistanan mes ta un grupo di aliado importante den cualkier intento di comunicacion pa atende cu temanan ambiental. Pero mas importante, vandalismo cu ta un manifestacion di violencia nunca por ta parti di un discusion sano, sincero y den forma structura cu otro stakeholders riba temanan di desaroyo sostenibel.

Y Rainbow Warriors Core Foundation ta tene Minister Ursell Arends y Greg Peterson co-responsabel pa e ecovandalismo aki ya cu nan dos ta stroba un dialogo abierto cu TUR stakeholders na mesa riba asuntonan di desaroyo sostenibel y medio ambiente.

Pa mas informacion: Milton Ponson, presidente Stichting Rainbow Warriors Core, 7478280