Maneha stress y boost bo defensa?

Tur hende ta sinti stress de bes en cuando. Pero kico e ta? Con e ta afecta nos salud y nos sistema inmunologico? Y kico nos por haci pa maneha stress?

Stress ta con nos celebro y curpa ta reacciona riba cualkier demanda. Cualkier tipo di reto na scol of trabou, un cambio significativo den bo bida, of un evento traumatico por duna bo stress. Tin diferente tipo di stress di cual tur por trece riesgonan di salud mental y fisico. E stress por ta un biaha pa un tempo corto of e por ta algo pa un tempo mas largo. No tur stress ta malo, p.e. den un situacion di peliger, stress ta prepara e curpa pa actua rapido pa sali for di peliger.

Stress constante y di termino largo por afecta bo salud. Bo curpa no ta ricibi e señal pa bay bek na funcionamento normal y ta keda den e estado di alerta. Esaki por stroba drumimento y e bon funcionamento di sistemanan inmunologico, cardiovascular, digestivo y reproductivo. Na termino largo stress por contribui na condicionan serio di salud manera problema di curason, presion halto, diabetes y problema mental manera depresion y ansiedad.

Tin diferente manera pa yuda maneha stress. Aki ta sigui algun conseho:

Conecta cu bo sernan keri. Papia cu bo yiunan, bo casa. Tuma contacto cu bo famia y/of amigonan.

Un otro manera di maneha stress ta siña aprecia locual bo tin: un famia cu bo ta stima, cuminda pa alimenta bo mes y bo famia, un dak riba bo cabes, dos pia pa cana y dos man pa traha. Cosnan chikito cu nos ta ‘take for granted’.

Un arma hopi efectivo contra stress ta actividad fisico. Eherecicio regular ta mehora bo confiansa propio, drecha bo beis, yuda bo relaha.

E curpa y mente humano mester di un pauza pa e por keda funciona bon, specialmente den e periodo aki, mey mey di un pandemia mundial y cu dianan di fiesta asercando! Ta importante pa nos para keto y calma nos mes regularmente. Un manera hopi efectivo ta pa haci un actividad di relahacion manera meditacion, yoga y practica mindfulness.

Un otro manera pa kita bo mente for di bo precupacionnan ta haci un hobby of siña algo nobo. E beneficionan ta grandi di kita bo pensamento y relaha pa un rato di tur locual ta pasando den bo bida y den mundo. Probecha di e diferente ideanan cu tin riba internet y siña algo nobo y/of traha bo mesun obra di arte.

Disfruta di naturalesa. Ta comproba cu pasando solamente 20 minuut den naturalesa e nivel di e hormonanan cu ta subi ora di stress (cortisol) ta baha. Cana, haci deporte of relaha den mondi, parke of beach pa 20-30 minuut pa brobecha di e beneficio.

Practicando e tipnan aki ta yuda pa bo por maneha bo stress y Boost bo defensa!

