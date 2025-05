‘Rijksmuseum van Oudheden’ (RMO) na Leiden, Hulanda, ta celebra arkeologia den Reino Hulandes cu e exposicion ‘Boven het Maaiveld’ – “Riba Nivel di Tera”. Reina Máxima a habri e exposicion 22 di april pasa y publico por bishit’e te 7 di september.

Den ultimo 25 aña e interes den arkeologia den Reino Hulandes a crece hopi. Desde aña 2000 mas excavacion a tuma luga y tabata tin mas hayazgo arkeologico. Tecnicanan di investigacion a avansa y por haci investigacion mas detaya. Ta mustra artefacto- y sitionan arkeologico, excavacionnan cu a tuma luga, e investigacion- y e storianan nan tras. Ta presenta entre otro hayazgonan cientifico, di arkeologo amateur, hayazgonan accidental y di buskeda di tesoro.

Den e exposicion temporaneo tin mas cu 500 artefacto arkeologico unico (despues di tabata dera bou tera of bou awa) cu a ser haya den e ultimo 25 añanan na Hulanda y den Caribe Hulandes. Pa traha e exposicon a fia artefactonan di un 90 museo, deposito, compania arkeologico y persona den Reino Hulandes.

Cada isla di Caribe Hulandes a scoge cua t’e artefactonan cu a luci mas den e ultimo 25 aña y cu tabata desea pa comparti na Leiden. MANA a pone disponibel artefactonan di dos sitio arkeologico valioso, esta di e santana historico St. Cruz 35 (terestre, Periodo di Contacto) y di SS Pedernales (maritimo; Periodo di di Dos Guera Mundial). Arkeologo drs. Raymundo Dijkhoff tabata presente pa e apertura y a presenta mes anochi e lectura: “Archaeology of Culture Contact and Colonialism in Aruba: the Santa Cruz 35 Cemetery”.

E santana historico Santa Cruz 35 (+/- 1620 -1810), cu ta di periodo colonial, ta unico compara cu santananan den e region aki, di cual mayoria ta data di e comienso te mita di siglo 16. Loke ta resalta ta cu e ta e unico santana conoci di antepasado mixto (Europeano, Indjan y Mestizo) haya riba e continente Americano. Di e sitio aki a facilta cuentanan/cralchi di glas y un herment di cocolishi, ambos regalonan funebre.

Un lampi di glas di copro y tres boton militar, tambe di copro, colecta di SS Perdenales (1942) pa sr. Gino Wauben, ta den e exposicion na Leiden. Durante di Dos Guera Mundial Aruba tabata un proveedor grandi (70%) di combustibel na aliadonan. Artefactonan recupera na e sitio ta duna un bista den e bida militar, marinero y e industria petrolero y ta reconoce su balor cultural-historico pa Aruba, nos region y henter mundo.

E trabou arkeologico na Aruba no ta solamente importante pa Aruba, pero tambe den Reino Hulandes y hasta tin su efecto riba perspectiva historico mundial. Durante e bishita di trabou aki a reforsa entre otro e lasonan cu Universidad Leiden cu a mustra interes pa sigui hasi investigacion den cooperacion cu Aruba/MANA.

Di awor caba comunidad di Aruba ta ser invita pa e ultimo lectura den e ciclo di charla tocante e santana historico Santa Cruz 35 presenta pa arkeologo Raymundo Dijkhoff. E fecha ta diadomingo 18 di mei pa 11’or di mainta y 1’or di merdia (Dia Internacional di Museo) na MANA. Keda pendiente pa e programa p’e dia aki y pa detaye di e lectura. Reserva e fecha pa hunto cu famia y amistadnan siña mas di Aruba su historia y cultura.