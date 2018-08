Mambo a lanta bek pa yuda comercio den Caya Grandi

Sra. Marjorie Vermeer-Luidens ta comenta cu Mambo lo lanta bek pa yuda comercio di Caya Grandi.

Sra. Vermeer-Luidens ta bay fungi como presidente di e organisacion di e comerciantenan, esta Mamboo. A bin cu e decision pa lanta Mambo bek, algo cu Sra. Vermeer-Luidens ta sinti cu mester a sosode hopi tempo caba. Awo nan t’ey atrobe, pasobra trabounan mester sigui. Nan como Mamboo tur e añanan ey nan por a conta cu e respaldo di tur e comerciantenan. E ta haya e situacion di caya uno tristo cu mas o menos cuarenta porciento di e edificionan cera y bashi. Esaki ta un punto cu ta kita hende e gana di bay den Caya Grandi y mira puro lokaalnan bashi. Alabes, caya a haya un renobacion bunita y esaki ta refleha toch. Awo ta ora pa caba cu e trabou.

Despues cu e Gobierno di AVP a baha, tur e trabounan a tranca. E ta bisa cu tin un sound system pega na Miami pa varios tempo caba. Nan a huur un lokaal pa pone instrumentonan den dje, pero esaki tambe a keda pega. Tambe nan tin entendi cu tur e wayanan cu ta core bou di caya a muha cu awa di tera, pasobra nan no a wordo bon poni. Tur hende ta bisa cu e problema a bin di e compania Mandraka cu nunca a entrega e trabounan. Pero Gobierno ta tambe ta bisa cu nan no ta tuma responsabilidad, pasobra nan no a haya e trabou entrega. Sin embargo, tur hende sa cu Mandraka a bay failliet. Gobierno tin e responsabilidad pa caba cu e trabounan.

Awo cu un Gobierno nobo, mester cuminsa di nobo. Mester yama tur e comerciantenan hunto y haci un lista di kico tur nan kier mira den caya. Nan a traha ochenta mil cuestionarionan caba. Como Gobierno nobo, nan mester caba cu e trabounan. E ta posibel tambe cu color politico tambe ta hunga un rol unda cu cierto gobernantenan nobo ta nenga pa caba cu cierto trabounan, pasobra nan tabata pertenece na e gobernante anterior y esaki no por, segun sra. Vermeer-Luidens.

Sra. Vermeer-Luidens ta remarca cu e problema mas grandi den caya ta contunidad. Y ademas, e ta haya cu tur e comerciantenan mester tuma bek e responsabilidad di nan intro.

