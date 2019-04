Mamanan soltera ta un preocupacion grandi den nos sociedad

Hopi mama soltera ta confronta hopi stress door cu nan ta hayando yiu, nan tin cu wak pa nan yiu. Pero nan tin cu traha tambe. E combinacion aki ta duna hopi stress. Esaki ta resultado di e investigacion di Helen Guda, na 2008.

Esaki hopi biaha ta hiba na dalmento, violencia, menos tempo pa e yiu, ya cu mester sobrevivi. Pa esey, Sociale Zaken a cuminsa cu Wit Gele Kruis, pa vooral pa mamanan jong soltera pa cuminsa cu ‘Verstevigd Ouderschap’ den cada distrito, pa yudanan, bishitanan, wak kico nan tin mester, dunanan e guia ey p’asina e mucha nace. Esey ta punto 1.

Pa punto 2, concretamente ta cuminsa na 6 scol di SKOA y ta bay tambe pa scolnan di DPS, unda ta bay wak ki problematico e mucha tin ariba tereno social. No ta bay meta cu e problemanan cognetivo,cu ta tare di scol. Si lo bay traha cu scol pa yudanan ariba e tereno social, emocional. Esey kiermen cu ta bin cu approach, unda hendenan di guia social, lo repasa e lista di muchanan, cu tin problemanan social. Lo bishita nan na cas y wak ki sorto di solucion por bin cu nan.

Ta traha hunto cu polis, ta traha hunto cu hopi hende cu ta rond di e problematica. Un problematica social hopi biaha na scolnan, aworaki ta multifacetico. E ta hopi grandi y ta laga cosnan bay for di man. Pa trece bek mester minimal 5 pa 6 aña pa por bisa cu ta cuminsa bira e cos, si no ta 10 aña. A lag’e bay for di man na Aruba, esey ta pasando. Awo ta cosechando e fruta di e maneho cu a wordo hiba. Esey no ta kita di un dia pa otro. No tin nada mas compleho cu cambia un conducta di un persona cu a bay malo.

Sra. Glenda Hernandez, director di Departamento di Asuntonan Social, a sigui bisa cu no ta p[apiando di drecha un brug, ta busca placa y drecha e brug. Ta papia di un ser humano. Ta papia di un habito cerca cierto hende. Pa bo kibra e habito ey, bo mester reconoce cu bo tin un mal habito.

Hopi biaha mester wak ki sorto di ayudo mester wordo duna. Lo cuminsa cu 6 scol, cu lo traha cu nan, pa haya mas experiencia pa haci’e mas grandi.

Algun aña atras, sindicato FTA a bin cu’n proposicion, pa gobierno, pa mamanan soltera traha 6 ora pa asina nan tin mas tempo pa wak pa su yiunan despues cu scol caba, pa cual Sra. Hernandez a bisa cu esaki no ta parti di e e plan, pasobra cu e tin di haber cu ora di trabao. E idea, riba su mes no ta malo, pero mester wak cu awo ta trahando cu un grupo di mama soltera cu ta bayendo ariba mercado laboral. DAS ta hayando bon acogida di e grupo aki. Y fin di april e minister lo anuncia e candidatonan cu a slaag pa e trayecto aki, cu lo subi mercado laboral. E porcentahe di resultado di mamanan soltera ta di 60%. E grupo aki a pasa full un trayecto cu di motivacion, di con pa presenta bo mes na trabao, bo tin yiu, busca yudansa. Un idea di startcreche, el a cuminsa cu Te Aworo, ta bayendo pabao di brug. E trabao di mama soltera, cu ora tin yiu chikito, un trabao pisa. Pero nan ta hopi enthousiast cu si nan ta subi mercado laboral y semper DAS lo keda wak y survey cu tur cos ta bayendo ariba e tereno ey. Si tin un bon creche, e lo yuda hopi. Lo sigui cu Trai Merdia y hopi opvang despues di scol. No tin nada mas malo cu mayornan cu ta traha y ta pensa unda nan yiunan ta. Ta duna ayudo na e gruponan di personanan vulnerabel aki den nos comunidad. Te asina leu, Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social.

