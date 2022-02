Diadomingo merdia habitantenan di Soledad a reporta na autoridad di un bululu andando na cas di nan bisiña y un hombed lo a menasa tambe. Patruyanan a presenta di tur banda debi cu un menasa a cay. Na e sitio ya tur cos tabata trankilo pero un mama y tata tabata hostina debi nan no kier mira e guy di nan yiu muhe na e cas ey mes y aki e homber no ta compronde y cos a bay for di man un rato. Polis a intermedia y splica e persona pa compronde desicion di cas di hende.

