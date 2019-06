Mama ta pasa auto ariba su yiu di tres aña: nan tabata hungando cak’i sconde

HOUSTON, Merca- E tres muchanan tabata persigui e auto di nan mama mientras cu esaki tabata reverse na un velocidad halto den e parkeerplaats.

E muhe tabata wak e muchanan hunga dilanti di un compleho di apartamento na Houston, Texas y ora cu nan a wak’e nan a core bay den su direccion.

El a reverse su auto, pero despues el a cambia di idea y a pone e auto den D pa e bay den direccion di e muchanan.

Dos di nan a logra scapa. E di tres, di solamente tres aña, no tabata tin e mesun suerte: e auto, un SUV Linclon Navigator, a pasa ariba dje cu dos di su tirenan.

E criatura a wordo transporta cu ambulance pa hospital, caminda cu el a fayece un rato despues.

Ta trata aki di “un accidente lamentabel”, e muhe, identifica como Lexus Stagg, di 26 aña, a splica na polis. El a sigura polisnan cu e tabata den reverse pa bay para e auto y el a kere cu el a pasa ariba un acera. Despues testigonan a avis’e di cu den realidad el a pasa ariba su mesun yiu.

E informe di polis a cambia ora cu agentenan a wak e camara di siguridad cu a graba henter e sucedido.

“Tur mayor tin e obligacion di proteha nan yiunan, incluso di nan mes”, e fiscal a splica. “Un auto no ta un co’i hunga y tipo di weganan manera esaki no ta aceptabel”.

“Bo mester hunga kak’i sconde cu bo yiu di tres aña y no fors’e pa purba evita un arma letal di 5600 liber di peso”, e investigador policial, Sean Teare, a bisa.

Stagg, cu ya caba tin antecendetenan cu e servicio di proteccion di menor, awo ta enfrenta un posibel condena di 10 aña di prizon pa e incidente aki.

