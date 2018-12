Mama ta hoga su yiunan cu Down Syndrome den badkuip

CALIFORNIA, Merca- Un mama di California ta wordo acusa di a hoga su yiunan morocho di 10 luna, den e badkuip di un motel, caminda cu nan tabata kedando despues di a bandona un shelter pa hende muhe, segun PEOPLE a confirma/

Polis na Tulare a bisa cu Heather Langdon, di 37 aña, ta wordo acusa di e morto di su yiunan, Mason y Maddox Murguia.

Segun autoridadnan, Langdon lo a hoga su yiunan den e badkuip di e motel diahuebs ultimo. E tabata kedando di gratis den e motel despues di a wordo escorta for di e shelter.

Segun polis, Langdon a wordo pidi pa bandona e shelter, despues di a causa un disturbio no specifica.

Un muhe, cu ta biba cerca di e motel a conta medionan di comunicacion cu el a wak Langdon e mainta cu e muchanan a muri.

“E tabata papia algo, bisando ‘Casi mi a hoga nan, casi mi ta hoga nan’ y mi a yama polis mesora”, Maria Marez a bisa na YourCentralValley.com

“E tabata keda ripiti ‘Casi mi ta hoga nan. Casi mi ta hoga nan’, y e tabata purbando di yuda e babynan, pero mi no tabata sa cu nan tabata morto caba”, Marez a bisa. “E tabata gewoon para eynan, ta wak rond. E tabata mustra preocupa, como sifuera algo a bay malo”.

No ta conoci si Langdon, cu ta deteni sin posibilidad di fiansa, a presenta caba dilanti di un hues pa haya sa si e ta declara su mes culpabel of inocente.

Tampoco ta conoci si el a contrata un abogado cu lo por defende su caso.

Motibonan pa e hecho aki no ta conoci y e caso ta bou investigacion pa haya sa kico precisamente a pasa prome cu el a hoga e muchanan.

