Mama ta bira heroe di dia ora e ta enfrenta ladron arma

BRASILIA, Brazil- Mientras cu’n grupo di mama tabata para wardando nan yiunan Sali for di scol, un homber ta cana yega cerca y ta saca arma pa mayornan para pafo di e scol. Esaki sigur a pone mayoria mayor drenta den panico ya cu algun di nan tabata para cu nan yiunan chikito.

Den un rato mayornan a subi nan auto y bay for di e sitio. Pero loke e lardon aki no tabata conta cun’e tabata cu e balentia di un mama. Esaki tabata tin un arma cun’e y a los un tiro ariba e antisocial. Esaki a keda benta abao, malamente herida.

Informacionnan cu a drenta despues ta cu e lardon aki a fayece a consecuencia di heridanana ricibi

Fuente: https://www.telegraaf.nl/video/2028860/moeder-verricht-heldendaad-op-moederdag

