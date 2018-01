Mama Rosa ta ricibi reconocimiento for di Minister di Cultura

Diabierna despues di merdia den un ambiente masha ameno na su oficina Minister di Finansas, Economia y Cultura Sra. Mr. Xiomara Ruiz-Maduro a otorga “Mama Rosa”, un reconocimiento pa su aporte y dedicacion pa mas di 20 aña na nos cultura, muy en particular pa su contribucion na nos musica di fin di aña.

Mama Rosa a haci hopi pa nos cultura y nos hobennan muy en especial. Mama Rosa ta conoci den comunidad pa su grupo di Gaita cu a inicia cu su subrinanan y despues su yiunanan y mas hobennan a wordo guia y motiva pa aprecia nos cultura, nos musica y tradicion di fin di aña. Mester bisa acerca cu Mama Rosa tambe ta un motor pa locual ta decoracion di rotonde.

Den presencia di su esposo, yiu-, nieto- y demas familiar, Mama Rosa a ricibi su reconocimiento for di man di Minister Ruiz-Maduro. Anteriormente tabata planea pa e reconocimiento aki tuma lugar e dia di apertura di e decoracion na rotonde, pero esaki no por a continua pa motibo cu minister tabata cu biahe di trabao den exterior. No a laga e temporada di fiestanan di fin di aña pasa bay y asina promer cu e fecha di Tres Rey a duna Mama Rosa su reconocimiento bon mereci.

Pa hopi aña Mama Rosa a bin ta prepara nos muchanan pa forma parti di grupo di gaita, como tambe participa den varios festivalnan e.o. Himno y Bandera como tambe Tumberito durante e temporada di carnival. Locual ta peculiar cu tur aña Mama Rosa ta bisa cu esaki ta su ultimo aña, pero tur aña manera e temporada di fin di aña ta acercando Mama Rosa ta activo pa yuda y stimula nos muchanan, pesey e reconocimiento no tin un fecha special ariba y ta pa asina por recorda Mama Rosa cu esaki ta conta pa tur aña, tanten cu Dios sigui brinda Mama Rosa bida y salud.

Mama Rosa a bin ta inculca e amor pa nos cultura y tradicion pa medio di nos musica y el a bin ta prepara su yiunan pa sigui cu e trabao bunita aki, aunke mester bisa cu Mama Rosa tey keto bay yen di animo y amor pa sigui traha y forma nos muchanan riba e tereno musical. Mama Rosa ta trece dilanti cu a yega e momento pa siña nos muchanan mas di nos cultura, locual ta di nos pa preserva esaki pa semper. Un pabien grandi na Mama Rosa y famia pa e bunita reconocimiento, cual Mama Rosa a keda masha encanta di por a ricibi esaki.

Aaparte di su 20 aña cu grupo di gaita, Mama Rosa tin 35 aña den farandula trahando cu y pa nos muchanan.

Minister Ruiz-Maduro como mandatario encarga cu cultura ta hiba un maneho di sostene, apoya y promove nos cultura y den cuadro di esaki ta duna reconocimiento na esnan cu ta contribui grandemente na esaki y awor cu nan ta na bida.