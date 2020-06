Mama pega na Colombia cu su yiu pa un tratamento man na cabes cu medida di AZV

Mi tin cu sali buska trabou aki na Colombia pa por come? Anto ken ta bay wak pa mi yiu di 4 aña?

Nos a wordo manda door di AZV, awor nan ta laga nos den un situacion sin niun ayudo!

Mi tin cu bay Aruba pa mi haña un trabou, Anto laga mi yiu su so na Colombia pasobra Aruba no por dune tratamento????

Ami ta hopi consciente di Aruba y AZV su situacion, y ta compronde cu nan mester tuma cierto medida, pero, esaki ta un caso extraordinario, unda cu nan no por manda e mucha bek Aruba. No paso nos no kier, pero pasobra nan no por dune cuido medico ayanan.

Ami ta kere cu door di e naturaleza extraordinario di e caso y/o e condicion di e mucha, di e mesun forma e caso aki mester wordo trata.

Nan no por hinca tur pashent den e mesun hotel. Esaki kiermen cu nan no por tuma e mesun medida pa tur hende. Nan no por pensa cu un mucha di 4 aña por bay exterior anto keda su so, mescos cu un adulto. Nan no por pensa cu un mama cu ta su so cu su yiu special tin ceng pa come mescos cu un hende cu ta ricibi pensioen of bijstand, of un hende cu ta ricibi un salario.

Ami ta haña e medida aki ta unfair. Mi no por ni imagina cu mi tin cu bay anto laga mi yiu aki na Cali.

Boso no tin idea di tur e stres, sufrimento, dolor, preocupacion, deseperacion cu henter e situacion aki ta causando na e mamanan di pashentnan aki na Cali. Pasobra ami no ta e unico mama den e situacion aki. tin 3 mama mas cu nan yiu special of cu cancer cu ta pasando den e mesun situacion cu ami.

No ta suficiente cu tur loke nos ta pasa aden tur dia cu e condicion di nos yiu y nan sufrimento, y awor tambe nos mester sufri pasobra nos no ta bay tin un manera pa survive.

Mi kier pidi boso ayudo como media, pa please yudami difundi e noticia aki rond di Aruba.

Please, AZV, Gobierno, Aruba henter please nos mester boso ayudo!!!!!!

Un seguro, un gobierno no por laga su hendenan pasa den necesidad! Mester por tin otro opcion. Nos tin algun suherencia pa AZV, cu kisas lo ta más efectivo. pero si nan no ta ni tuma contact cu nos, nos no por haci nada.

Si boso lo desea di contacme y e otro mamanan di pashent please yama via WhatsApp na 5922166 of na +57-3135297617 ya cu nos no por yama Aruba.