Diamars mainta un mama a haya su mes confronta cu su yiu di 10 aña cu a bira di remate pafo di Colegio Conrado Coronel.

E mucha no tabata kier a scucha mes di su mama y tabata di remate di otro mundo cu e mama no tabata ni por a controla e mucha y a haya su mes ta pidi yudansa di Polis. Na e sitio polis a combersa cu e mama y e mucha cu no tabata kier a scucha mes y polis a hink’e den auto bay cu e mucha warda pa keda atendi hunto cu personal di slachtofferhulp.